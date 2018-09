Mehr vom immer Gleichen, aber schön.

Fans der Gruppe wissen es bereits, mit SAGA soll in diesem Jahr Schluss sein. Die Band, die gerade hier in Deutschland immer sehr verehrt wurde und deren Gründungsmitglieder sich etwa im Renteneintrittsalter befinden, wird sich nach über 40 Jahren auflösen - bei Musikern muss man hier ergänzen: zumindest vorläufig. Auf jeden Fall waren das vierzigjährige Bestehen und das bevorstehende Ende zwei gewichtige Gründe, 2017 noch mal auf Tour zu gehen, auf der die Kanadier unter anderem beim Rock-of-Ages-Festival in Seebronn auftraten. Dabei wurde ihr neues Livealbum "So Good So Far - Live At Rock Of Ages" mitgeschnitten.



Das Programm bietet kaum Überraschungen. 13 der 15 Lieder (neben dem obligatorischen Schlagzeugsolo) sind von den ersten fünf von vielen Fans als klassisch bezeichneten Alben, ein einziges stammt aus dem 21. Jahrhundert. Vor einiger Zeit hatte ich mal einem Freund gegenüber gefrotzelt, jemand, der sein erstes SAGA-Konzert vor sich habe, könne sich hervorragend mit deren erster Livescheibe "In Transit" von 1982 vorbereiten. Ich sehe mich bestätigt.



Aber "Mehr vom immer Gleichen" heißt bei SAGA auch: Wir hören hier eine der Top-Livebands. Die eigenartige Kombination aus Prog, Hardrock und Poprock, die keine andere Gruppe so hingekriegt hat und die trotz aller Synthis so hymnisch und emotional ist, zündet wie eh und je. Mitsingnummern wie 'On The Loose' oder 'You're Not Alone', Gänsehautstücke wie 'Don't Be Late' und Gute-Laune-Hits wie 'Humble Stance' erobern nach wie vor ihre Zuhörer, die regelmäßig textsicher einstimmen. Die Dialoge von Gitarre und Tasten, die muskulöse Rhythmusarbeit sowie die luftigen Synthis packen den Hörer einfach. Man höre sich nur 'Careful Where You Step' an. Dabei lassen kleinere Interpretationsfreiheiten auch den altgedienten SAGA-Fan ein paar Entdeckungen machen. Sänger Michael Sadler, der zwar mit schwerem Akzent, aber sehr gutem Wortschatz seine Ansagen auf Deutsch macht, hat das Publikum jederzeit im Griff. Jede Erwähnung des Jubiläums wird lautstark bejubelt und das Singen im Kanon klappt, als wäre es geübt. Überhaupt wurde hier durch die deutlich hörbaren, aber nicht übertrieben stark eingefangenen, Publikumsreaktionen die Liveatmosphäre gut konserviert.



"So Good So Far" richtet sich weniger an Gelegenheitshörer von SAGA, die schon ein oder zwei ähnlich bestückte Livemitschnitte der Band im Regal haben, sondern einerseits an die beinharten Fans und Komplettisten und andererseits an SAGA-Neulinge, denen ein gut aufgenommenes Doppelalbum mit etlichen Klassikern und einer Handvoll weiterer Stücke geboten wird. "So Good So Far - Live At Rock Of Ages" erscheint auch als CD/DVD-Paket, als Doppel-LP und digital.