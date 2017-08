Independent Pop - ja, auch mal spannend...

Sie wollen uns etwas über ihre "Home Counties" erzählen, das alltägliche Geschehen jedoch auch als maßgebliche Inspiration für die 19 Stücke ihres neuen Albums nutzen. Die Musiker von SAINT ETIENNE waren in dieser Hinsicht schon immer etwas speziell, und sie bleiben es auch auf ihrem relativ eigensinnigen neuen Werk, das zwar im Großen und Ganzen eine reine Pop-Scheibe ist, an sich aber genügend anspruchsvolle Momente bietet, dass auch Liebhaber von Independent-Sounds, Progressive/Art Rock und sanften Singer/Songwriter-Geschichten einen Zugang finden sollten.

Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis man mit den neuen Stücken wirklich warm geworden ist. Die Atmosphäre ist ein wenig bizarr, weil die Stimmung kaum wechselt, das hypnotische Moment mancher schlichten Pop-Komposition hat einen recht sonderbaren Effekt auf den Hörgenuss vieler Titel in der ersten Albumhälfte, und die deutlich experimentellere zweite Halbzeit von "Home Counties" könnte wiederum genau diejenigen abschrecken, die sich von den butterweichen Harmonien haben einlullen lassen und plötzlich mit viel vertrackteren Arrangements zurechtkommen sollen, sobald Trip-Hop-Facetten, stille Elektronik und leichte Beats den Sound von SAINT ETIENNE zeichnen. Manchmal fühlt es sich ganz so an wie damals, als Tori Amos mit Alben wie "Boys For Pele" und "From The Choirgirl Hotel" einen Stilbruch initiierte, ohne ihn wirklich zu vollziehen. Der einzige Unterschied bei SAINT ETIENNE besteht nämlich darin, dass die Band nicht ganz so genial ist wie die rothaarige First Lady des kunstfertigen Songwritings und die Instrumentierung von "Home Counties" etwas zeitgemäßer ist.

Doch sonst... ja sonst kann man sich diese Platte ruhig mal zu Gemüte führen, wenn abseits des Telerrandes noch genügend Raum für neue, spannende Erfahrungen bleibt. Auch in Sachen Popmusik.

Anspieltipps: Heather, Unopened Fan Mail