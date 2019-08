Hier rockt die Robbe!

Wie cool ist das denn? Da flattert mir eine Scheibe ins Haus aus unserem kaum abzuarbeitenden Review-Fundus und unser lieber Marius hat mir eine fett rockende EP der Oldenburger Band SAINT LILLY ins Sounds-Päckchen gepackt, die sich zu einem Anwärter auf die Dauerschleife mausert!



SAINT LILLY gibt es laut Bandinfo bereits seit 2011, aber "Take A Deep Breath" scheint das entjungfernde Scheibchen der vier Jungs zu sein, die klassisch mit einer Gitarre zu Werke gehen und ihren Stil Heavy Rock nennen. Von mir aus können sie das "Kunigunde" nennen, solange es so rockt! Kraftvolle Rockangriffe mit Ohrwurmcharakter wie 'Out Of My Head' und 'Feel It Tonight', die Mittanz-Nummer 'The One', der Song 'Promise To The Devil' mit seinem mächtigen Hitpotential und das abwechslungsreiche 'To Be Someone Else' machen eine EP aus, die mich gerade ziemlich vom Hocker haut, auch wenn die Niedersachsen das rockige Rad natürlich nicht neu erfinden.



Die Norddeutschen machen hier eigentlich alles richtig und sollen dafür auch das verdiente Lob bekommen. Wenn sie von dieser Sorte ein ganzes Album schaffen, gibt es nächstes Mal auch die Höchstnote. Bis dahin sollte jeder Qualitätsrocker den Untergrund dringend unterstützen und sofort die EP bei der Band für 5 Euro + 2 Euro Porto bestellen. Und 20 Minuten abrocken!