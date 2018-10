Ein Abgesang.

SALTATIO MORTIS versucht das Publikum im Stile der alten Römer zu bezirzen: "Brot und Spiele" ist der Name des Langspielers, den die Jungs um Alea, den Bescheidenen, in diesem Sommer auf den Markt warfen. Den Deutschrock-Einschlag von Bands wie DIE TOTEN HOSEN kann SALTATIO MORTIS auf dem neuen Album nicht mehr verleugnen, besonders 'Große Träume' zeigt das veränderte Bild der Spielleute - die Dudelsäcke wirken in der straighten Hymne wie schmückendes Beiwerk, auf das man auch problemlos hätte verzichten können. Per se nichts Schlechtes, doch kommt die Produktion derart eindimensional und flach auf der Brust daher, dass der eigentlich druckvolle Song farblos und ohne Zähne bleibt. Dieser fade Beigeschmack zieht sich auch durch die weiteren Songs, mit denen SALTATIO MORTIS musikalisch mit harten, eingängigen Riffs und Hooks in die Rock-Kerbe schlagen und mit Zeilen wie "Wir sind ein Dorn im Ohr" die Punk-Fahne hochhalten. Doch die Spitzzüngigkeit und die feine Ironie der Spielleute ging in offensichtlichen Plattütiden verloren - mit diesem Image-Wechsel haben sich die Mittelalter-Rocker keinen Gefallen getan. Da ist der zweite Teil des Albums, "Panem Et Circenses", auf dem SALTATIO MORTIS mit tragenden, epischen Songs im komplett akustischen und mittelalterlichen Gewand hingegen wieder vollends überzeugen, nur ein schwacher Trost.