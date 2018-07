Der nächste Svart-Goldfisch

Wer die Release-Palette von Svart Records mal retrospektiv aufarbeitet, wird vor allem in den letzten zwölf Monaten so viele kleine Schätze aus dem psychedelischen Prog-Bereich aufschnappen, dass die alternative Abendunterhaltung für Wochen gesichert ist. Das Label hat sich zuletzt auf heimische Künstler spezialisiert und präsentiert in ansteigender Taktung immer mehr hochwertige Platten, deren Melange zudem noch auf der finnischen Folklore basiert - so wie etwas der neue Longplayer von SAMMAL.

Die Truppe ist schon seit einigen Jahren aktiv und veröffentlicht mit "Suuliekki" bereits die vierte Platte, präsentiert sich dementsprechend auch ziemlich souverän, kreiert aber dennoch einige aufregende Stimmungsbilder, die zwischen 70's Psychedelica, traditionellem Hardrock (LED ZEPPELIN ist sicherlich häufiger durch den Proberaum gerauscht) und munterem, verspieltem NeoProg ein sehr breites Fundament aufsetzen, auf dem sich die Musiker schließlich austoben dürfen. Allerdings agiert die Band erstaunlich kompakt, wildert zwar gerne mal über die Genre-Grenzen hinaus, verwüstet das Material aber nicht mit überfrachteten Strukturen, sondern schafft es auch in den experimentelleren Phasen im entscheidenden Augenblick auf den Punkt zu kommen. Die Harmonien sind prächtig, die Keyboards eine Hommage an Jon Lord und die angeproggten Grooves niemals zu abgehoben, als dass sie zu weit ausgeholt anmuten. Alles ist in einer sehr angenehmen Balance, und auch wenn SAMMAL keine Übersongs produziert, arbeitet die Band auf einem international tauglichen Niveau, das Freunde der psychedelisch-verspielten Klänge sofort ansprechen dürfte.

Das Portfolio von Svart Records wächst folglich um ein weiteres Highlight, das man sich auf alle Fälle draufschaffen sollte, wenn man DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN und URIAH HEEP zu seinen Favoriten zählt. Wer zudem auch noch auf progressive Noten steht, macht mit "Suuliekki" garantiert nichts verkehrt!