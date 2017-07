One With The Universe

One With The Universe

Tatsächlich eins mit dem Universum!

"Waiting For The Flood" war das bis dato letzte Lebenszeichen, welches das SAMSARA BLUES EXPERIMENT in die Welt posaunt hat, und nach der gehaltsschwangeren Ankündigung im Albumtitel der dritten Full-Length der hiesigen Psychedelic-Krautrocker durfte man durchaus erwarten, dass die Herren nun endlich durchstarten würden. Doch Pustekuchen: Statt den Flow zu nutzen und den absoluten Durchbruch sicherzustellen, wurde das Line-up dezimiert und ein Neuanfang in frischer Besetzung initiiert. Vier Jahre Studiopause und ein paar interne Umwürfe später ist die Band nun aber doch zurück und präsentiert sich wiedererstarkt und so souverän, als hätte es diese Geduldsprobe auf Seiten der Fans nie gegeben.

"One With The Universe" ist schließlich das Resultat einer sehr ergiebigen Reise durch den Kosmos der psychedelischen Sounds, das mit vielen Zitaten von Hendrix bis HAWKWIND, von LED ZEPPEIN bis KYUSS und schließlich von PINK FLOYD bis TOOL unterfüttert wurde. Das SAMSARA BLUES EXPERIMENT lässt sich erneut nicht in die Karten schauen und triumphiert mit irren Wendungen, herrlich spacigen Melodien, wabernden 70s-Grooves und sehr experimentellen Arrangements, die von den endlosen Weiten der Wüste bis zu den undefinierten Wegen des Retro-Progs reichen. Doch natürlich wäre SAMSARA BLUES EXPERIMENT nicht SAMSARA BLUES EXPERIMENT, wenn man dem eigenen Namen nicht alle Ehre machen und tatsächlich mit bluesigen Versatzstücken arbeiten würde. Uns so steigert sich die Band gerade in den längeren Stücken von "One With The Universe" in einen wahren Rausch, kreiert dabei einen gefühlt improvisierten Jam und untermauert die eigene Klasse gerade in längeren Kompositionen wie 'Vipassana' und 'One With The Universe'.

Ganz offensichtlich haben die Veränderungen im Line-up der Band keinen Schaden zugefügt, sondern viel eher neue Kräfte freigesetzt, die auf dem aktuellen Album in gebündelter Kraft nach außen getragen werden. "One With The Universe" ist das nächste Highlight im ausnahmslos hochwertigen Katalog des SAMSARA BLUES EXPERIMENT und das richtige Statement nach der etwas längeren Abstinenz dieser tollen Combo!

Anspieltipps: One With The Uiverse, Sad Guru Returns