Kraftvolles Modern-Metal-Album aus deutschen Landen.

Wollt ihr Euch mal wieder so richtig an der Rübe schrauben lassen? Mit der neuen, etwas längeren EP "The Dark Passenger" von SAMSARA CIRCLE hätte ich da zumindest eine passende musikalische Untermalung im Angebot. Die Düsseldorfer fühlen sich in der thrashigen Modern-Metal-Welt zu Hause, toben sich im Gesangsbereich, aber auch gerne auf der Spielwiese des Metalcores aus. Das ist amtlich vorgetragen und durchaus kurzweilig.



Gleich das Eröffnungsstück 'The Driver's Song' gibt die Marschroute vor und setzt die Messlatte enorm hoch. Die tiefen Klampfen rocken, das dicke Stakkato-Riffing weiß zu begeistern und der aggressive Gesang macht direkt keine Gefangenen. Selbst die melodischeren Gesangspassagen fallen nicht ab und das großartige Solo ist noch das i-Tüpfelchen im Song. Starker Einstieg. Im Anschluss bekommt das Quartett diese Stärken zwar nicht mehr gebündelt in einen Song gepackt, aber die Intensität lässt nie wirklich nach. In 'Skeleton Key' walzt die Band alles platt und überrascht mit gelungenem Breakdown, für 'Pale Waters' wird ein wenig das Tempo angezogen und im Titelstück eher balladeske Töne angeschlagen. Doch egal wie: Die Pluspunkte von SAMSARA CIRCLE bleiben. Die Gitarren riffen sehr ordentlich, ohne allzu mathematische Kunststücke zu vollführen, der aggressive Brüll- oder Schreigesang von Olli ist auf hohem Niveau, die Soloarbeit fantastisch, wird mir sogar zu sparsam eingesetzt, und die Gesamtproduktion ist echt dick. Klingt gut? Ist gut.



Ein bisschen ausbaufähig finde ich dagegen den melodischen Gesang. Wird er etwas angeraut vorgetragen, findet er sich irgendwie in das Gesamtkonzept ein, setzt die Band jedoch auf kompletten Klargesang, fehlt die Energie. In den härteren Passagen ist die Diskrepanz zu hoch. Im atmosphärischen Titelstück dagegen hat er durchaus seine Vorzüge und wirkt stimmig. In diesem Bereich sollte sich die Formation in Zukunft noch einmal ein paar Gedanken machen. Das gilt ebenso für die zahlreichen Nu-Metal-Zitate ('Ketamine Kiss'), die ich auf "The Dark Passenger" nicht unbedingt bräuchte. Und natürlich sollten es beim nächsten Mal auch mehr als sechs eigene Songs sein, denn das abschließende 'Habits (Stay High)' ist eine Coverversion von TOVE LOVE, die sich die Jungs aufgrund der spärlichen Spielzeit von einer halben Stunde ruhig hätten schenken können.



SAMSARA CIRCLE ist ein wirklich viel versprechener Newcomer aus Deutschland, der mit der aktuellen Scheibe durchaus ein Ausrufezeichen setzen kann. Da wäre es doch sehr verwunderlich, wenn hier kein Label anbeißt. Sollten Modern-Metal-Fans unbedingt mal anchecken.



Anspieltipps: The Driver's Song, The Dark Passenger