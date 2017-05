Abermalige Neuauflage des Live-Albums

Im Rahmen der aktuellen Re-Release-Offensive von Dissonance werden unter anderem Studiowerke von JAGUAR, CLOVEN HOOF und BLITZKRIEG neu aufgelegt, aber auch die nach ihrem Namensgeber Paul SAMSON 1977 aus der Taufe gehobene Band wird berücksichtigt.



Mehrfach sogar, wobei neben den beiden legendären Studio-Drehern "Survivors" und "Shock Tactics" aus den Jahren 1979 bzw. 1981 auch "Live At Reading 81" abermals zu Veröffentlichungsehren kommt. Besagter Mitschnitt (der damals wie heute übrigens um drei Nummern der damals absolvierten "Shock Tactics"-Tournee sowie einen "Live im Studio" eingespielten Song erweitert wurde) ist zwar an sich erst 1990 in Umlauf gebracht worden, musste aber schon mehrfach neu aufgelegt werden. Und da inzwischen auch die 2000er Re-Issues von Air Raid zu gesuchten Sammler-Objekten zählen, ist die erneute Veröffentlichung auf jeden Fall berechtigt.



Wohl auch, weil "Live At Reading 81" mit zu den essentiellsten Live-Scheibletten der britischen Metal-Historie überhaupt zählt. Und das nicht nur aufgrund der seinerzeitigen Teilnahme der Formation rund um den unvergessenen Gitarristen an jenem denkwürdigen Tag (wer immer noch keine Gedanken wie "Blöd, dass ich soooo jung bin" durch den Kopf gegangen sind, dem sie auch noch mitgeteilt, dass an diesem Abend GILLAN als Headliner aufgetreten ist und nach SAMSON auch noch TRUST und ROSE TATTOO zu bestaunen gewesen sind…..), sondern noch viel mehr deshalb, weil auf diesem Live-Album Sänger "Bruce Bruce" den letzten dokumentierten Auftritt mit der Band hatte.



Was aus Bruce wurde, dürfte bekannt sein, bei SAMSON ging danach leider wesentlich weniger, obwohl die Band kaum etwas falsch gemacht hat. Zunächst übernahm Nicky Moore (der auch auf dem ersten Live-Album "Thank You And Goodnight" aus dem Jahr 1985 zu hören ist) das Mikro, und zwar bis einschließlich 1984, ehe er es nochmals zu Beginn dieses Millenniums bis zum Ende der Band übernahm und der mit seiner rauen Stimme perfekt zur leusig-infiltrierten Gitarre des 2002 an Krebs verstorbenen Boss passte. Erfolgreich waren aber dennoch andere.



Egal, auf vorliegendem Album ist also noch einmal die seinerzeit brillant aufeinander abgestimmte und wohl nicht zuletzt auf Grund der gigantischen Zusehermenge bis in die Haarspitzen motivierte Formation zu hören. Zu der zählten neben Paul und Bruce der inzwischen leider ebenso verstorbene Chris Aylmer am Bass und der damals eben erst rekrutierte Drummer Mel Gaynor, der danach für lange Jahre bei SIMPLE MINDS den Takt vorgab.



Kredenzt wurde ein feiner Mix aus seinerzeit brandneuen Tracks von "Shock Tactics" (wie etwa 'Earth Mother' oder 'Nice Girl'), umjubelten Songs des Erstlings "Survivors" (beim Opener 'Big Brother' merkt man im Verlauf der Spielzeit förmlich wie der Band auf Grund der positiven Resonanz des Publikums ein Stein vom Herzen fällt) und des 1980er Epos "Head On", aus dem unter anderem 'Take It Like A Man' und 'Hammerhead' präsentiert wurden.



Unverzichtbar für SAMSON war in jener Zeit die RUSS BALLARD-Nummer 'Riding With The Angels' (die Jahre später auch noch von der US-Metal-Legende HERETIC auf mächtige Art umgesetzt wurde), die besonders intensiv aus den Boxen kommt. Aber auch das als Finale fungierende, von der kraftvollen wie beseelten Gitarre des unvergessenen Paul Samson getragene 'Gravy Train‘ macht ein weiteres Mal klar, wie schade es ist, dass wir "Jungspunde" diese grandiose Band anno 1981 leider noch nicht auf den Brettern erleben konnten. Pflichtprogramm für JEDEN Metaller!