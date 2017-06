Ein Meilenstein in neuer Auflage!

"Shock Tactics" ist aus vielfältigen Gründen eines der wichtigsten Alben der gesamten Heavy-Metal-Geschichte, und darin wird kaum jemand widersprechen wollen. Als SAMSON anno 1981 den dritten Longplayer fertigstellte, rumpelte es in der Nebenkammer, in der IRON MAIDEN gerade ihren Meilenstein "Killers" aufzeichnete, ganz gewaltig. Paul Di'Anno musste das Schiff verlassen, und Bruce Dickinson, damals noch als Bruce Bruce unterwegs, schien die logische Lösung.

Doch nicht nur aus Line-up-technischen Aspekten heraus ist der Release bzw. die Produktion von "Shock Tactics" ein bedeutsamer Wendepunkt in der Historie des geliebten Edelstahls. Auch musikalisch haben die Briten auf ihrem dritten Werk Denkwürdiges abgeliefert, vor allem ihr kaum zu bändigender Frontmann, der sich von der Hardrock-Röhre zur echten Sirene entwickelt hatte und vor allem in epischen Songs wie 'Blood Lust' und 'Communion' für Gänsehautmomente sorgte - und dies auch im Nachgang immer noch tut.

"Shock Tactics" sollte sich für SAMSON als der musikalische Glücksfall herauskristallisieren; die Band wurde mit Lob überhäuft, der Weg zur Spitze wurde geebnet und kaum jemand hätte vermutet, dass die ganze Sache kurz darauf in sich zusammenbrechen würde. Denn es ist vor allem der monumentalen Gesangsdarbietung in den neun Kompositionen geschuldet, dass die heute vielleicht wichtigste Metal-Kapelle der Welt ihren größten Fang machte. Paradoxerweise ist SAMSON an der Klasse des eigenen Materials bzw. der leidenschaftlichen Darbietung auf dem dritten Album zugrunde gegangen. Und dennoch steht "Shock Tactics" auch dreieinhalb Dekaden später noch stramm, rührt zu Freundetränen und wird auch im Hinblick auf den Inhalt als eine der zehn wichtigsten Scheiben im gesamten NWoBHM-Bereich gewertet.

Der Re-Release bietet nun exklusiv drei Bonusnummern, die als Ergänzung natürlich hübsch sind, die Kaufentscheidung aber nicht wesentlich beeinflussen. Denn "Shock Tactics" ist so oder so Pflichtstoff, auf den niemand verzichten darf, der epischen klassischen Heavy Metal liebt!



Anspieltipps: ALLES