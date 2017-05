Feiner Re-Release einer vergessenen Perle!

Die New Wave of British Heavy Metal ist wohl eine der wichtigsten Bewegungen in der gesamten Schwermetallszene und Genre-Größen wie IRON MAIDEN, SAXON oder ANGEL WITCH sind auch heute noch feste Bestandteile unserer Musiklandschaft. Gegenüber diesen Titaten des NWoBHM-Sounds geraten die Pioniere dieser Stilrichtung allerdings leider allzu oft in Vergessenheit. Eine dieser Bands ist der Vierer SAMSON um Bandkopf und Gitarrist Paul Samson, der bereits ab dem Jahr 1977 den Weg für diese neue Metal-Welle bereitete. Vielen wird der Name der Band dabei wahrscheinlich nur ein Begriff sein, weil 1981 ein gewisser Bruce Dickinson von SAMSON zu IRON MAIDEN wechselte, um mit den eisernen Jungfrauen das Erfolgsalbum "The Number Of The Beast" aufzunehmen. Zuvor hatte Dickinson, der damals noch unter dem reichlich kuriosen Künstlernamen Bruce Bruce auftrat, mit dem Quartett allerdings bereits drei stilprägende Scheiben herausgebracht, von denen das Debüt "Survivors" aktuell mit einem umfassenden Re-Release bedacht wird.



Witzigerweise ist Dickinson allerdings auf der Originalfassung des Albums überhaupt nicht zu hören, obwohl er im Booklet bereits als Bandmitglied genannt wird. Während der Aufnahmen stand stattdessen noch Paul Samson selbst hinter dem Mikrofon, dessen raue und fast schon punkige Stimme die Parallelen zwischen den frühen IRON MAIDEN mit Paul Di'Anno und SAMSON sogar noch deutlicher hervortreten lässt. Überraschend ist dabei vor allem, wie gut die insgesamt acht Songs des ursprünglichen Silberlings gealtert sind, denn abgesehen von der etwas angestaubten Produktion können diese mittlerweile fast 40 Jahre alten Songs ganz locker mit den aktuellen Retro-Rock-Kapellen mithalten. Angesichts von bärenstarken NWoBHM-Nummern wie 'It's Not As Easy As It Seems', 'Big Brother' oder 'Six Foot Under' ist es da eigentlich ein Wunder, dass SAMSON nie die gleiche Aufmerksamkeit wie vielen Kollegen zu Teil wurde.



Fans werden das alles aber sicher schon lange wissen und dementsprechend auch dieses geschichtsträchtige Debüt im heimischen Regal stehen haben. Trotzdem könnte sich auch für SAMSON-Maniacs der Weg zum CD-Händler des Vertrauens lohnen, denn neben den regulären Tracks enthält die Scheibe auch satte neun Bonustracks. Mit 'The Shuffle' und 'Mr. Rock'n'Roll' gibt es dabei zwei Perlen zu bestaunen, die ursprünglich nur als 7''-Single im Jahr 1978 erhältlich waren. Getoppt werden diese beiden Raritäten allerdings noch von den folgenden sieben Tracks, bei denen Bruce Dickinson hinter dem Mikrofon steht. Es handelt sich dabei ausschließlich um Neuinterpretation von "Survivor"-Songs, die allerdings von der unfassbar charismatischen Stimme des späteren IRON MAIDEN-Fronters noch einmal auf ein ganz neues Niveau gehoben werden.



Alles in allem ist die Wiederveröffentlichung damit eine rundum gelunge Angelegenheit, die dank reichlich Bonusmaterial auch eine Anschaffung rechtfertigt, wenn die originale Platte bereits im heimischen Regal steht. Gleichzeitig bietet der Re-Release aber auch Neueinsteigern die Möglichkeit, dieses stilprägende Prionier-Werk der New Wave of British Heavy Metal zu entdecken und lieben zu lernen.