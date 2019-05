Mehr über Samurai Of Prog, The

Ein bunter Strauß Melodien.

Das 2017er Album "On We Sail" hatte mir einige fröhliche Stunden mit angenehm proggigen Retro-Sound beschert. Ohne zu große Ähnlichkeit mit einer bestimmten Band spürte man aber durchweg, welche Klassiker bei den Finnen so aufgelegt werden. Im Gegensatz zu dieser Scheibe ist "Archiviarum" nicht nur ein neues Album, sondern eine Zusammenstellung von Raritäten und der Band wichtigen Aufnahmen, die aus dem Umfeld der Bandmitglieder stammen. Zu jedem Track gibt es im hübsch aufgemachten, dicken Booklet erläuternde Worte. Eine so aufwendig produzierte Veröffentlichung gibt es heut leider auf vielen großen Labels nicht mehr.

Ohne Umschweife wird gleich von Beginn an geproggt, was die Griffbretter hergeben. Als wäre das 70er-Prog-Revival immer noch auf dem Höhepunkt, tönt der Opener 'Keep The Ball Rolling' wie eine TRANSATLANTIC-Hommage an EMERSON, LAKE AND PALMER. Und ehe man sich versieht, sind sechs Minuten bereits weg. Ein weiteres Qualitätsmerkmal neben der nicht selbstverständlichen Bandbreite, die hier besonders im Kontrast zu 'La Oscuridad' zu spüren ist. Bevor es in den dudeligen Melotron-Instrumentalteil geht, verzückt die Nummer mit melancholischem Flair und spanischem Gesang. Nebst einigen JETHRO TULL-Momenten natürlich, denn die sind beim japanisch-finnischen Ritter ja fester Bestandteil des Songwritings.

Auch wenn die zehn Songs nicht alle im selben Kontext entstanden sind (vier der Songs wurden explizit für das Album geschrieben), atmen sie doch allesamt den freien Geist, die man in diesem Genre im Grunde genommen voraussetzen möchte. Auf gut 70 Minuten erfindet THE SAMURAI OF PROG das Rad nicht neu, vollführt aber die ein oder andere schöne Umrundung damit. So unterschiedliche Tracks wie das introvertierte Klavierstück 'Predawn', den erwähnten flotten Opener 'Keep The Ball Rolling' und die etwas verschrobene Nummer 'Elitropia' hört man auch nicht aller Tage auf einer CD.