Mehr über Samurai Of Prog, The

Ein ganzes Universum voller großer und kleiner Wunder.

Die erste Frage, die sich dem mit diesem Projekt vertrauten Hörer stellt, ist: Warum stehen die beiden Namen der Musiker groß drauf und THE SAMURAI OF PROG klein? Der Grund ist, dass der Dritte im Bunde, Steve Unruh, hier nur kurz mit von der Partie ist. Aber in Stil und Sound macht sich das kaum bemerkbar, "Gulliver" ist eigentlich ein waschechtes Album des SAMURAI-Projektes, das mit atemberaubender Geschwindigkeit neue Alben ins Proggie-Versum schießt. Ich glaube, die machen echt nichts anderes.

Immerhin finden wir auf "Gulliver" wieder über sechzig Minuten Musik, obwohl "Toki No Kaze" doch erst etwas mehr als ein halbes Jahr her ist! Meine Güte, was mag uns bevorstehen, jetzt, wo der italienische Mastermind Bernard auch noch Ausgangsverbot hat? Kriegen wir bald alle drei Monate unseren Quartals-Samurai? Nicht, dass das wirklich so schlimm wäre, denn trotz der Blastbeat-Frequenz der Veröffentlichungen ist auch "Gulliver" mal wieder prächtig gelungen, fordert aber den Hörer auch mehr, denn drei Stücke weisen Längen von über zehn, über vierzehn und beinahe achtzehn Minuten auf!

Was unterscheidet denn nun dieses Album vom Vorgänger? Tja, im Prinzip wenig, denn stilistisch ist kein Bruch zu hören. Die Arrangements sind ob der längeren Songs eher etwas üppiger, zwei der Stücke erinnern vom Sound her durchaus an die FLOWER KINGS, was ich als großes Kompliment meine, und "Gulliver" erzählt eine Geschichte, ist nämlich ein Konzeptalbum über eben diese Erzählung Jonathan Swifts. Das Ganze wird wie immer durch zahlreiche Gastmusiker angereichert und schielt immer wieder in Richtung der goldenen Jahre des Prog, den Siebzigern.

Progfreunde werden sicher bereits auf der Webseite von Just For Kicks das Album in den Warenkorb gelegt haben; für alle, die mit dem SAMURAI OF PROG noch nicht vertraut sind, würde ich tatsächlich empfehlen, mit "Gulliver" die Sammlung zu beginnen, denn die 25 Minuten, die die beiden Stücke 'Lilliput Suite" und 'The Giants' ausmachen, stellen "Toki No Kaze" deutlich in den Schatten. Zwar finde ich dafür "The Land Of The Fools" anschließend etwas dudelig, aber insgesamt ist die Dichte an großen Melodien, ja, auch mit teilweise mächtigem Kitschfaktor - hier sogar noch etwas höher als beim Vorgänger. Eine besondere Erwähnung muss die Aufmachung erfahren, denn wieder handelt es sich um ein Digipack mit 20-seitigem Booklet in knallbuntem Design, eben typisch für den Samurai. Toll!