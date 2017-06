Fröhlicher, beschwingter Retroprog.

Glücklicherweise sind wir hier nicht beim Wettbewerb für beknackte Bandnamen, denn da hätte THE SAMURAI OF PROG gute Chancen auf einen der vorderen Plätze. Besser sieht es aus, wenn wir über Musik sprechen. Da hat das europäische Prog-Ensemble eine ganze Menge zu sagen, wie sich beim Durchhören von "On We Sail" schnell herausstellt. Das vom italienischen Bassisten Marco Bernard gegründete Projekt hat seit 2009 schon einige Veröffentlichungen auf dem Buckel, die ich aber allesamt nicht kenne. Umso unbefangener ist der Umfang mit dem neun Songs umfassenden Werk, das bei Just For Kicks zu haben ist. Zur Stammbesetzung gehören neben dem erwähnten Marco Bernard noch Steve Unruh (RESISTOR) an Violine, Flöte und Gitarre sowie Schlagzeuger Kimmo Pörsti (MIST SEASON). Die umfangreiche Gästeliste lässt sich auf der Band-Website einsehen und würde hier den Rahmen sprengen.

Ich bilde mir ja ein, dass man es der Musik anhört, wenn ein Bassist oder Schlagzeuger am Songwriting maßgeblich beteiligt ist. Die Rhythmusgruppe treibt einen Song entweder voran oder hält ihn auf - je nach Stilrichtung kann beides den gewünschten Effekt bewirken. Die Musik des SAMURAI OF PROG ist eine Spielwiese für knackige Arrangements, die niemals den Drive verlieren und für das Retro-Prog-Milieu erfrischend lebendig klingen. Denn das grundlegende Rezept, dessen sich Bernard auf "On We Sail" bedient, hat beinahe 50 Jahre auf dem Buckel. Dominant sind hier vor allem die Flötentöne, bei denen der geneigte Hörer unweigerlich an Ian Anderson denken muss. Dargeboten werden diese aber nicht in der verträumten Art, die man aus der skandinavischen Progszene seit Jahren kredenzt bekommt, sondern in einem sehr rockigen Kontext. Bei 'Ascension' schlägt der musikalische Kompass gar etwas in Richtung Jazzrock aus. Daran kann auch die Violine nichts ändern, die sich auf etlichen Songs auf "On We Sail" austoben darf, wie man es vielleicht von KANSAS ('Cheyenne Anthem', irgendjemand?) kennt. Neben ELP sehe ich KANSAS bei den Einflüssen auf THE SAMURAI OF PROG übrigens ganz weit vorne, vermutlich wegen der regelmäßigen Bezüge auf klassische Bezüge.

Das Potpourri aus regressivem Prog (ja, kein Tippfehler) und humorvollen Zitaten aus der zeitgenössischen Musik (die Copland-Bezüge bei 'Growing Up') funktioniert auf "On We Sail" sehr gut, vorausgesetzt man hat bei folkigen JETHRO TULL-Gedächtnisparts (vor allem im erwähnten 'Growing Up') etwas Geduld mitgebracht. Kurzweilig und eingängig ja, bei bis zu zehn Minuten Spielzeit verlangen einem die Songs aber auch einiges ab.

Für Prog-Fans mit Archäologie-Neigung gibt es bei THE SAMURAI OF PROG viel zu entdecken. Spaß macht es ebenfalls, auch wenn das Album meiner Meinung nach ohne die beiden letzten Songs besser bedient wäre ('Over Again' kommt als stimmungsvolles Klavierstück zu einem ungünstigen Zeitpunkt und 'Tigers' verzettelt sich in zu vielen Baustellen). Dank der gefälligen Produktion ist "On We Sail" ein schönes Kopfhörer-Album, das sich mühelos gegen die vielen Veröffentlichungen im Retroprog behaupten kann.

Anspieltipps: Elements Of Life, Ascension