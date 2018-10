The Infringement Of God's Plan

The Infringement Of God's Plan

Eindringlich, intensiv und... viel zu kurz.

SANCTION verkörpert die Bedrohung, dieses negative Gefühl, das einen immerzu beschleicht, wenn die inneren Dämonen sich zu Wort melden und man Ängste entwickelt, die man sich zunächst gar nicht so genau erklären kann. Stimmungstechnisch ist die Truppe aus Pasadena jedenfalls auf der Höhe, sodass selbst bei der vergleichsweise kurzen Spieldauer ihrer neuen EP eine Atmosphäre aufkeimt, die viele andere Acts auf der kompletten Albumdistanz samt Überlänge nicht hinbekommen. Doch vielleicht ist das auch gerade das Dilemma: Denn "The Infringement Of God's Plan" ist sofort auf Betriebstemperatur und präsentiert eine Metalcore-Variante, die sich ganz bewusst gegen Einprägsamkeit und dergleichen wehrt und stattdessen eher mit jenen Stimmungsbildern arbeitet, die mindestens genau so eingängig sind wie jeder noch so galanter hymnischer Exkurs.

Doch die Band selbst nimmt sich nicht die entsprechende Zeit, um genau das weiter auszuarbeiten, was schon in Kurzform mächtig Eindruck hinterlässt. "The Infringement Of God's Plan" wirkt zwar nicht halbfertig oder gar fragmentiert, doch das Potenzial dieser Scheibe ist letztlich wesentlich größer, als es der recht kurze Output preisgibt, und das wird spätestens dann bewusst, wenn die Platte mit 'Exit (Chord Radius)' ein jähes Ende findet. Bis dahin jedoch hat SANCTION durchaus aufgezeigt, dass sie dem angestaubten Business neue Impulse verpassen kann, in dem die Band sich vom melodischen Einheitsbrei distanziert und stattdessen auf atmosphärische Beklemmung und eindringlich inszenierte Brachialität setzt. Das macht die Amis zwar niccht sofort zu Revoluzzern, aber dennoch zu einer Combo, die den Konventionen trotzt und Eigenständigkeit für innovative Zwecke nutzt - und genau das wiederum ist es, was der Sektor braucht. Hoffentlich kann SANCTION schon bald nachlegen und die frischen Eindrücke auch auf der Langstrecke konservieren!

Anspieltipps: The prophet Who Saw Fire, Fixated Upon A Figure