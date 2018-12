Wunderschöner, melancholischer Folk

Entkleidet, befreit, ja völlig nackt präsentiert sich SANGRE DE MUERDAGO auf "Noite", und diese Rückkehr zu den Wurzeln der traditionellen mittelalterlichen Folklore bekommt der in Leipzig residierenden Combo wirklich richtig, richtig gut. Die Songs sind von einer durchgängigen Melancholie gezeichnet, verwendet werden dabei auch die Mittel einer modernen Produktion, doch man bleibt der urtümlichen Folklore so stark verbunden, dass das Authentizitätsproblem bei SANGRE DE MUERDAGO auch diesmal gar nicht greifen kann.

Es ist regelrecht spürbar, dass die Musiker in ihre Materie verliebt sind, dass sie ein Verständnis für den besinnlichen Wohlklang haben, gleichzeitig aber auch imstande sind, sich zu fordern und leichte Prog-Einschläge zu verarbeiten, die vor allem im sphärischen Bereich weitere Glanzpunkte setzen. Wo einstige Protagonisten wie FAUN inzwischen längst die Möglichkeiten des Mainstreams erkannt und ihre Wurzeln völlig über den Haufen geworfen haben, geht SANGRE DE MUERDAGO ebenfalls einen Weg, der nur geringen Widerstand erfordert - nämlich jenen Widerstand nicht mit seinen eigentlichen Ansinnen zu brechen, sondern mit Konsequenz und Klasse an denjenigen Dingen festzuhalten, die das Musikerdasein erst so interessant gemacht haben.

Auf "Noite" wird Folklore gelebt, mal nordisch ausgerichtet, mal verträumt, hin und wieder aber auch episch und monumental, aber immer mit der norwendigen Hingabe und Leidenschaft, althergebrachtes Liedgut glaubwürdig und fesselnd zu verkaufen. Dafür muss die Band das Rad weder neu erfinden, noch mit einer Vielzahl exotischer Instrumente für Effekte sorgen. Dieses Album kommt über sein starkes Songwriting und die prickelnde Mittelalterstimmung, die "Noite" von der ersten bis zur letzten Sekunde mitbringt. Die bodenständige Präsentation tut ihr Übriges dazu und verwandelt diesen Silberling schließlich in ein klares Muss für die gesamte Medieval-Folk-Gemeinde.

Anspieltipps: O Camiñante Coxo, Xuramento