Wenn der Natur die Kraft ausgeht...

Seit knapp 20 Jahren werkelt SANGUINE PLUIT-Mastermind Polus bereits im italienischen Underground an seiner Interpretation schwarzmetallisch gefärbter Natursounds, und obschon er gerade zum Wechsel des Jahrzehnts ein Demo nach dem anderen in den Orbit schleuderte, konnte der Songwriter, Programmierer und Multiinstrumentalist nicht gebührend auf sich und sein Projekt aufmerksam machen und sich bei den einschlägigen Labels empfehlen.



Der Grund für das reduzierte Interesse lässt sich an der Neuauflage des bereits 2014 erstveröffentlichten Demos "There Is A Goddess In The Forest" aber auch allzu klar ablesen. Die Mixtur aus angedeuteten Ambient-Klangflächen, minimalistischen Black-Metal-Ansätzen und noisigen Geräusch-Repetitionen ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig, auf den Punkt gebracht aber absolut katastrophal. SANGUINE PLUIT präsentiert auch in der sogenannten Deluxe Edition einen unspektakulären Soundmatsch, der durch einige lärmige Effekte zur Polarisierung aufruft, musikalisch aber nichts ergänzen kann, was auch inhaltlich aufregen könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Produktion die vielen Ideen des Komponisten gar nicht adäquat in Szene setzen kann, schleppt sich die vermeintlich authentische Naturkulisse immens zäh vorwärts, bringt kaum Spannungsfelder und hat nach wenigen Minuten schon all jenes Pulver verschossen, das man vorab aufgeladen hatte.



Dass "There Is A Goddess In The Forest" erst nach 72 Minuten über die Ziellinie geht, ist daher auch nur noch eine Randnotiz. Denn bis zu diesem Punkt schaffen es nur ganz Hartgesottene, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass doch noch irgendetwas Gewichtiges geschieht. Was aber erwartungsgemäß nicht der Fall ist. Ergo: Langweilig und anstrengend!