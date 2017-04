Within The Sphere Of Ethereal Minds

Auf den Spuren der ganz großen Melo-Death-Originale!

Was waren das noch tolle Zeiten, als die schwedischen Kultstudios reihenweise geile Elchtodplatten produzierten und sich einige Trademarks einhandelten, von denen die Legende heute noch erzählt. Als bei Fredman und Sunlight noch reger Betrieb herrschte, entstanden Alben wie "Within The Sphere Of Ethereal Minds". Doch ein kleiner Schönheitsfehler bleibt: Beide Bunker haben inzwischen geschlossen - SARCASM, ebenfalls in den frühen 90ern gegründet, lebt aber weiterhin!

Nachdem die Band im vergangenen Jahr endlich ihre erste Platte zum Release freigegeben hat, wurden offenbar auch Kräfte freigesetzt, von denen das Songwriting zur neuen Scheibe profitieren konnte. "Within The Sphere of Ethereal Minds" klingt wie ein Konglomerat all jener Elemente, mit denen DISMEMBER, DARK TRANQUILLITY und selbst IN FLAMES groß geworden sind. Die Band geht zwar räudiger und auch brutaler zu Werke als die Göteborg-Originale, kann ihre Wurzeln aber definitiv nicht verleugnen - und die liegen nun mal bei Alben wie "Like An Everflowing Stream" und "Lunar Strain".

Die Skandinavier nun aber lediglich als Retorten-Kapelle mit altgestriger Einstellung abzustempeln, würde dem Output der neuen Scheibe keinesfalls gerecht werden. Die Band konzentriert sich lediglich auf jene Ideen, die bei der Entstehung wichtig waren und es bis heute geblieben sind. Dass selbst AT THE GATES manchmal angeschnitten wird und man vor allem in den schnellen Parts den Eindruck bekommt, dass "Slaughter Of The Soul" als prägendes Element in den acht neuen Stücken enthalten ist, spricht für die Qualitäten von SARCASM. Und auch der dezente Bezug zu schwarzmetallischen Größen wie NECROPHOBIC und DISSECTION sowie die deutliche Annäherung an das Uralt-Geprügel aus dem Hause HYPOCRISY sind Signaturen, die man sich als junge Band nur wünschen kann.

Doch SARCASM ist nicht jung, sondern ein Original, das nach vielen Jahren der absoluten Flaute die eigene Stärken entdeckt hat und sie endlich auch ins Studio transportiert. Dieses mag vielleicht nicht mehr Fredman heißen, doch darauf kommt es wohl auch nicht an - solange das Feeling der alten Tage kompositorisch und vor allem auch bei der Produktion belebt wird, hat jeder Fan des frühen melodischen Death Metals die absolute Verpflichtung, diese Truppe zu unterstützen!

Anspieltipps: A Black Veil For Earth, Embodiment Of Source