Beyond This World's Illusion

Beyond This World's Illusion

Das beste türkische Black-Metal-Werk aller Zeiten!

Es gehört schon einiges dazu, in einem nicht nur derzeit extrem diktatorisch und intolerant geführten Staat wie der Türkei eine Black-Metal-Combo aus der Taufe zu heben, sie mit extremen religiösen Ansichten zu unterfüttern und sich trotz der zunehmenden Widerstände und Bedrohungen über eine solch lange Zeit zu halten, wie es den Musikern von THE SARCOPHAGUS gelungen ist. Seit mehr als zwei Dekaden ist die Truppe schon aktiv und zog Ende des vergangenen Jahrzehnts die Aufmerksamkeit von SHINING-Frontmann Niklas Kvarforth auf sich, der sich für die Veröffentlichung von "Towards The Eternal Chaos" zur Verfügung stellte, leider aber im Anschluss wieder andere Prioritäten setzte.

Die Türken haben sich aber ganz klar von diesem Verlust erholt und auch in neuer, nahezu ursprünglicher Besetzung wieder zur gewohnten Stärke gefunden. "Beyond This World's Illusion" ist, das kann man jetzt schon festlegen, womöglich das beste Black-Metal-Album, welches jemals aus dem einstigen osmanischen Reich in die Händlerregale geschoben wurde. Und mehr als das: Es ist ein deutliches Zeichen dieser Rebellion, für die der extreme Metal steht, für den Kampf gegen alle politischen und religiösen Widerstände und schließlich auch ein Zeichen für die ungebremste Leidenschaft, die offenbar noch größer geworden ist, jetzt wo Bands wie THE SARCOPHAGUS aufgrund der zensurliebenden Innenpolitik wahrscheinlich selbst kurz vor dem Exitus stehen - doch davon wollen die Herren definitiv noch gar nichts wissen.

Statdessen erheben sie die Faust, lassen beim Songwriting die Muskeln spielen und kreieren einige erhabene Hymnen, die natürlich die übliche nordische Prägung haben, auf "Beyond This World's Illusion" abr nahezu vollständig mit den kultigen Originalen mithalten können. THE SARCOPHAGUS befindet sich auf den Spuren von SETHERIAL und SATYRICON, klammert sich gerne mal an die faszinierenden Finsterimpressionen von LORD BELIAL, beherrscht aber auch die rohe Materie solcher Vorläufer wie TAAKE und CARPATHIAN FOREST, die das neue Album aber deutlich hinter sich lässt.

Überhaupt gibt es kaum eine Band, mit der es diese Herren nicht aufnehmen könnte. THE SARCOPHAGUS hat von den Besten gelernt, mit den Besten gearbeitet und ist schließlich selbst zu einer der besten Erscheinungen der gesamten zweiten Welle des Black Metals geworden. "Beyond This World's Illusion" ist ein weiterer Meilenstein in der denkwürdigen Karriere dieser unkaputtbaren Pioniere!

Anspieltipps: Dymadiel, The Profanity Rites, Apocalyptic Beast