Nächster Langdreher der norddeutschen Arbeitstiere.

SARKRISTA hat sich in den letzten Jahren durch Fleiß und Durchhaltevermögen schnell einen Namen in der norddeutschen Black-Metal-Szene machen können und gehört seit der Bandgründung 2011 sicherlich zu den arbeitswütigsten Bands im gesamten Metier. Nach dem gefeierten Debüt "The Acheronian Worship" ließ die Band eine EP und mehrere Splits folgen, bevor sie an der Umsetzung der zweiten Scheibe arbeitete, die wiederum nun das Licht der Welt erblickt hat.

Auf "Summoners Of The Serpents Wrath" beweist die Truppe aus Schleswig-Holstein auf jeden Fall Linientreue. Erneut ist der Stoff sehr melodisch geraten, weshalb die bereits bekannten Parallelen zu NAGLFAR, DISSECTION und GRAVEWORM auch nicht verschwunden sind. Dies geht auch so weit in Ordnung, da man das Material variabel gestaltet und entgegen erster Befürchtungen zum Auftakt des Albums nicht mit gleichbleibendem Tempo durch die neun Songs marschiert. Denn besonders zu Beginn von "Summoners Of The Serpents Wrath" unterliegt das Material der Gefahr, zu sehr vereinheitlicht zu werden. Die Geschwindigkeit wird selten variiert, die Melodien nehmen eine fast schon zu dominante Rolle ein, und die Aggressionen wirken hier noch sehr kontrolliert und nicht ganz so packend wie noch auf dem Debüt.

Glücklicherweise ist der erste Eindruck jedoch nicht der endgültige, was damit zusammenhängt, dass SARKRISTA in der zweiten Albumhälfte wesentlich vielschichtiger zu Werke geht. Die Songs bleiben einprägsam, doch sie wirken gerade in den mittleren Tempolagen viel dynamisscher und lebendiger. Der Einsatz eines relativ soften Keyboards ist zwar Geschmackssache,trägt aber weiter zur Abwechslung bei und macht die Songs ein kleines bisschen voluminöser - auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist.

Die wichtigste Aussage besteht am Ende aber darin, dass "Summoners Of The Serpents Wrath" den Standard der letzten SARKRISTA-Veröffentlichungen weitestgehend hält und trotz aller ersten Anzeichen nichts ins offene Messer der Eintönigkeit rennt. NAGLFAR und Co. sind zwar nach wie vor nicht in greifbarer Nähe, doch deren Fans sind die Zielgruppe einer Scheibe, die vor allem mit ihren hymnischen Aspekten überzeugen sollte - und es im Großen und Ganzen auch tut.

Anspieltipps: Ascending From The Deep, Black Devouring Flames