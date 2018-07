Starker Appetizer

In den letzten Jahren haben sich unzählige Bands aus den Achtzigern reformiert. Sie alle galten als "Kult" oder - noch besser - "heißer Underground-Tipp", doch nur wenige von ihnen kamen dann mit neuen Alben um die Ecke, die sich tatsächlich mit den Perlen des goldenen Metal-Zeitalters messen konnten. Mir fallen eigentlich nur zwei ein: ANGEL WITCH, wo "As Above So Below" in meinen Ohren auf dem Niveau des legendären Debüts ist, und SATAN. Hier gehe ich sogar noch einen Stück weiter und finde, dass "Life Sentence" von 2013 sogar besser ist als das sagenumwobene Erstlingswerk "Court In The Act". Und der Nachfolger "Atom By Atom" ist zumindest auf dem selben Niveau.



Von daher bin ich natürlich auch sehr gespannt auf das neue Werk "Cruel Magic", das am 07. September bei MetalBlade veröffentlicht wird. Vorab gibt es die 7"-Single 'The Doomsday Clock' zu hören, die auf insgesamt 1.000 Einheiten in fünf verschiedenen Farben limitiert ist. Der Alleskäufer muss hier allerdings nicht nur fünf Versionen kaufen, er muss dies auch bei vier verschiedenen Händlern tun. Für knapp sieben Minuten Musik kann man dabei also ganz schön Schotter lassen. Aber gut, das müsst ihr für euch entscheiden.



Klar ist, dass ihr eine Version wohl abgreifen solltet. Logisch, 'The Doomsday Clock' wird auch auf dem Album vertreten sein, aber ihn zwei Monate früher hören zu können, bedeutet in dem Fall einen großartigen, sehr speedigen Song genießen zu können. Brian Ross singt großartig, die Gitarrenarbeit von Russ Tippins und Steve Ramsey ist so frisch wie immer, der Sound ist gut, der Chorus sitzt, alles im sehr grünen Bereich also.



Das folgende 'Catacombs' soll nur auf dieser 7" erhältlich sein und ist damit - neben der Limitierung - der eigentliche Kaufgrund. Und auch hier wird das Gaspedal tief durchgetreten und ihr begeht keinen Fehler, wenn ihr den Song Speed Metal nennt. Alles, was ich über 'The Doomsday Clock' sage, trifft auch auf 'Catacombs' zu. Sobald ihr die beiden Songs gehört habt, werdet ihr bis zur Veröffentlichung von "Cruel Magic" wohl tatsächlich von grausamer Magie mit Ungeduld geqüalt.