SCHROTT!

Tja, irgendwer wird sich wohl das neue Material der US-amerikanischen Lärmbelästigung namens SATAN angehört und befunden haben, das man dem Act einen Plattenvertrag geben sollte. Doch gerade diesem Menschen sei dringend geraten, sich schon einmal einen Anwalt zu beschaffen, der ihn im Prozess gegen das Label Unzurechnungsfähigkeit attestiert.

Was auf "Little Baby Satan" passiert, ist nichts anderes als eine große vertonte Frechheit, die jeder talentierten Truppe da draußen, die sich abmüht, einen Deal zu erlangen, mit Wucht ins Gesicht schlägt. Völlig bescheuerter, verzerrter Fremdgesang, ein paar Drone-Fragmente und völlig nervenaufreibende Noise-Einlagen zieren alle 18 Stücke dieses Albums. Doch am Ende ist jeder einzelne Track so aussagekräftig wie das Cover dieser Platte.

Und gerade deshalb macht es auch Sinn, sich kurz zu fassen: Diese Band ist überflüssig, ihr Album ist absoluter Schrott, und jede Sekunde, die man der Sache widmet, ist regelrecht verschwendet. Finger weg!