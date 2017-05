Ein unmissverständlicher Albumtitel!

Seit geschlagenen zehn Jahren terrorisieren diese Portugiesen den Underground regelrecht: Kaum ein Jahr vergeht, in dem SATANIZE nicht mindestens zwei oder drei Releases voranschiebt, sich mit irgendwelchen Kollegen auf einer Split-Veröffentlichung duelliert oder einfach nur zur Schau stellt, dass selbst der extremste Garagensound noch nicht dreckig genug ist. Angesichts dessen ist "Death Mass Execution" eigentlich keine wirklich besondere Veröffentlichung, da die Band im Fluss ist, das Studio quasi als abonniert gilt und neuer Stoff ohnehin alle paar Monate erwartet wird. Und dennoch gehören die drei flotten Songs der neuen 7"-EP zu den besten, die die Südeuropäer bislang unters Volk gebracht haben.



Die Zeichen stehen hier von Beginn an auf Sturm und brutale Verrohung im Rahmen einer völlig unterproduzierten Scheibe. Und auch wenn man sich gelegentlich wünschen könnte, die einzelnen Elemente würden etwas differenzierter aus dem Endmix kommen, ist das chaotische Fast-Forward-Vergnügen in Vollgas-Attacken wie 'Doom Conjuration' und 'Death Mass Execution' vorzüglich und genau der Stoff, den man sich wünscht, wenn es kurz, kompromisslos und trotzdem sehr finster sein soll. Fans von BLACK WITCHERY und IMPIETY sollten sich nicht lange zurückhalten und schauen, dass sie eines der 300 Exemplare aufgabeln können. Das Songwriting ist zwar ddefinitiv nicht originell, aber genau nach dem Geschmack dieser Zielgruppe!



Anspieltipp: Death Mass Execution