Weltliches ohne Punkt und Komma

Eine der wichtigsten Fakten zum neuen SATHÖNAY-Album "Lost A Home" ist wohl, dass die französische Formation mit Daniel O'Sullivan ein Mitglied der prestigeträchtigen Chamäleons von ULVER als Produzent gewinnen konnte. Dies schürt sicherlich auch Erwartungen, garantiert aber definitiv ein recht ausgefallenes Klangbild, für das die Band in den acht neuen Songs aber auch kontinuierlich eintritt.

Musikalisch indes ist "Lost A Home" ein recht eigenbrödlerisches Experiment aus orientalisch angehauchtem Folk, weltlichen Rhythmen und seltsamen Prog-Anleihen, die in Kombination doch eher befremdlich als wirklich einladend klingen. SATHÖNAY gibt sich maximal experimentierfreudig, schert sich nicht um fließende Übergänge und kostet den revolutionären Gedanken insoweit aus, dass man jedwede Vorgaben in Sachen treffend zusammengefügter Arrangements von vorneherein ausschlägt und sich lieber an den eigenen rhythmischen Grundsätzen orientiert. Dass Lagerfeuerromantik und die lebhafte Verwendung nahöstlicher Percussion-Instrumente jedoch Kontraste aufwirft, die nicht immer auf Gegenliebe stoßen, ist den Franzosen scheinbar gleichgültig.

Immerhin erzeugt SATHÖNAY gerade zum Schluss einige sehr lebendige Jam-Sessions, die Liebhabern weltlicher Klänge vielleicht doch noch ins Blut gehen. Für die Welt der Rockmusik ist SATHÖNAY jedoch nur ein Randthema, dessen experimentelle Haltung nur phasenweise zu brauchbaren Resultaten führt. Die Vermischung all dieser Inhalte ist auf "Lost A Home" nämlich zu beliebig und nur deswegen interessant, weil einige ausgefallene Instrumente die Szenerie bereichern. Die Songs selber bleiben aber kaum haften.

Anspieltipp: Your Love Is Like A Blade In The Kidneys