Wow - was für ein Trip!

Im Rahmen solch verzerrter, fuzziger Psychedelic-Noten Fakten zu schaffen, ist beileibe kein leichtes Unterfangen. SATORI JUNK, bereits mit einem im Underground überaus erfolgreichen Debüt gesegnet, hat sich aber trotzdem auf den Weg begeben, inmitten von vielen musikalischen Irrwegen ein Cluster zu entwickeln, in dem alle Facetten des eigenen Bandsounds Platz finden - und das sind auch diesmal gewaltig viele.



"The Golden Dwarf" besticht ganz besonders mit dieser Vielseitigkeit, die im weiteren Songwriting-Prozess zu einer totalen Unberechenbarkeit angewachsen ist, an der Stoner-Rocker genauso viel Freude finden dürften wie Liebhaber völlig abgedrehter Space-Rock-Sequenzen und knotiger Prog-Arrangements. Nach dem noch recht mechanischen Intro beginnt schließlich eine Art kompositorische Freakshow, die selbst auf diesem Gebiet relativ neu und erfrischend ist - und diese völlig individuellen Züge sind am Ende auch das Salz in der psychedelischen Suppe von SATORI JUNK.



Nimmt man Tracks wie das völlig hypnotische, schier nimmer endende und regelrecht faszinierende 'Cosmic Prison' wird man selbst als Verfechter alter MONSTER MAGNET-Schinken noch mal richtig durchdrehen; verstärkt durch verzerrte Synthies und zahlreiche Effekte entsteht hier die Blaupause eines anspruchsvollen Heavy-Rock-Tracks, der irgendwo zwischen HAWKWIND, LED ZEPPELIN und diversen Krautrock-Publikationen seinen Weg findet. Ähnlich auffällig verhält es sich in 'Death Dog', dem Prototypen eines Retro-Psychedelic-Rockers, der ebenfalls locker die Zehn-Minuten-Grenze sprengt und in dieser Zeit einen Akzent nach dem anderen setzt. Und auch die komplett verzerrte, auf die gleiche Spielzeit gebrachte Coverversion des THE DOORS-Klassikers 'Light My Fire' ist ein Wagnis, bei dem sich SATORI JUNK in jeder Note selbst belohnt. Die gehobenen Ansprüche verwachsen hier mit der musikalischen Kunst, die diese Band zu kreieren imstande ist, und verwandeln die legendäre Nummer in eine ebenso legendäre Fremdinterpretation.



Sobald auf "The Golden Dwarf" der Vorhang gefallen ist, hat man bereits eine Ahnung, was mit diesem Album geschehen wird. Der Vorgänger war bereits nach kürzester Zeit ausverkauft und musste neu gepresst werden; und es müsste mit dem Teufel zugehen, würde dies nicht auch dem aktuellen Silberling wwderfahren. Das ist psychedelische Rockmusik in Vollendung!



Anspieltipps: Death Dog, Cosmic Prison