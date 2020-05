Feine Gitarrenmusik!

Seit dem 10. April gibt es ein neues Studioalbum von JOE SATRIANI – sein achtzehntes. Das Teil hört auf den Namen "Shapeshifting" und lädt auf dreizehn Tracks ein, feiner Gitarrenmusik zu lauschen. Als Band fungieren diesmal Kenny Aronoff (Schlagzeug), Chris Chaney (Bass), Eric Caudiex (Keyboard) sowie Lisa Coleman am Piano und Christopher Guest mit der Mandoline.

Auch mit über 60 Jahren sprüht Joe nach wie vor vor Energie und guten Ideen, was auf dem neuen Album sehr schön nachzuhören ist. Wer allerdings kein Freund von Instrumentalrock ist, der wird durch diese Platte wahrscheinlich auch keiner werden. Wer sie allerdings antestet, wird sicherlich sehr angenehm überascht werden. Und für Satriani-Fans stellt sich bei "Shapeshifting" sowieso keine Frage. Auch die Produktion ist über alle Zweifel erhaben, da gibt es nichts zu meckern.

Ansonsten erwartet den Hörer eine melodische Mischung aus klassischem Rock (sehr schön: 'Nineteen Eighty'), balladesken Stücken (wie 'Teardrops' oder 'Falling Stars') oder das wunderschöne 'Waiting' mit Pianobegleitung. Bei 'Here The Blue River' kommt sogar ein wenig Reggae-Feeling auf. Zum Schluss wird bei 'Yesterday's Yesterday' auch die Akustikfraktion bemüht, mit Christopher Guest an der Mandoline, ganz viel Handclapping und Pfeifen. Ein fröhliches Stück, das irgendwie gut ans Ende passt.

Wenig schön ist leider der lieblose Pappschuber, der noch dazu die CD umklammert, als wolle er sie niemals hergeben.

Wie so ziemlich alle Künstler musste auch Joe seine geplante "Shapeshifting-Tour" auf 2021 verlegen. Also müssen wir uns bis dahin mit dem neuen Album trösten. Der geneigte Hörer kann sich außerdem noch 'Nineteen Eighty (Official Video - Extended Version)' zu Gemüte führen, um Herrn Satriani in neuester action zu sehen.