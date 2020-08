Starkes Debüt-Album!

Die Debüt-EP von SAVAGE BLOOD konnte mich direkt umhauen. Die Truppe um die ehemaligen ENOLA GAY-Mitglieder Peter Diersmann und Marc Könnecke konnte direkt mit den ersten fünf Tracks überzeugen. Dabei fesselte mich insbesondere wieder mal Peters fantastische Stimme, die mich schon beim letzten ENOLA GAY-Album "Strange Encounter" beeindrucken konnte. Jetzt liegt auch endlich das erste volle Album der Osnabrücker vor. Die Scheibe hört auf den Namen "Downfall" und man darf gespannt sein, ob die Jungs das Niveau der EP halten können.



Nun, was das angeht, war ich beim allerersten Anlauf doch enttäuscht. Irgendwie hat mich "Downfall" im ersten Durchlauf nicht erreicht und die Songs liefen so an mir vorbei. Aber anscheinend war ich hier nicht in der richtigen Stimmung oder hatte Tomaten in den Ohren. Denn bereits beim zweiten Durchlauf (der ehrlich gesagt erst eine oder zwei Wochen nach dem ersten Durchgang erfolgte) zündete das Album richtig. Und mit jedem weiteren Hören zünden die Songs mehr und mehr. Zwar geht SAVAGE BLOOD auf "Downfall" etwas melodischer an die Sache heran und nicht mehr ganz so thrashig wie auf der Debüt-EP, aber gerade die melodischen Parts in den Refrains machen die Songs so unglaublich stark und einprägsam. Jeder Song verfügt über einzelne Passagen, die zu echten Ohrwürmern reifen. Auch hier besticht wieder die unverkennbare Stimme von Peter, die stets variabel und druckvoll klingt. Mit dem Song 'Savage Blood' hat haben die Jungs auch die zukünftige Bandhymne geschrieben, die vermutlich auf jedem Konzert (wenn denn irgendwann mal wieder welche stattfinden dürfen) zum Highlight werden wird.



SAVAGE BLOOD ist mit "Downfall" ein echtes Ausrufezeichen geglückt und bewegt sich vom Niveau her auf Augenhöhe mit den aktuellen Alben von BURNING WITCHES und GOMORRA, die sich im ähnlichen musikalischen Spektrum befinden. Wer seinen Heavy Metal melodisch und mit einer kräftigen Portion Thrash mag, der kommt an SAVAGE BLOOD und "Downfall" nicht vorbei!