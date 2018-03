Das Leben auf der Achterbahn

Wirklich einfach machen es uns die Amis von SAVAGE HANDS nicht, sie zu klassifizieren. Und selbst nach dem dritten, vierten Anlauf ihres Debüts "Barely Alive" kann ich nicht sagen, ob es eher Post Punk, Hardcore, melodischer Metalcore oder eine Mischung aus allen drei Schubladen ist. Doch, um ehrlich zu sein, das macht doch gerade den Reiz an bis dato gänzlich unbekannten Truppen aus. Insgesamt sieben Songs haben sich auf ihrem Erstlingswerk versammelt, die - und das ist herrlich erfrischend - sehr kurzweilig und abwechslungsreich aus den Boxen dreschen.

Es wird von der Gitarrenfront O'Brien/Hein metallisch gerifft und poppig strukturiert, die Songs setzen sich genau aus diesen beiden Gründen sehr gut fest und zwingen den Hörer fast schon dazu, "Barely Alive" mehr als einmal zu hören. Und dabei kristallisieren sich zwei wesentliche Trademarks heraus, die dieses Album definitiv nicht im Regal verstauben lassen. Zum einen wäre das kräftige Stimmorgan vom Fronter Mike Garrows zu nennen, der den einzelnen Stücken viel Tiefe und Kraft verleiht. Zum anderen ist es aber auch die Abwechslung, die dieses Debüt reizvoll macht.

Wir haben richtige Bretter ('Red', 'Know It All'), progressive Um-die-Ecke-Denker ('Unconditional') und selbst für die schmachtbesessenen Kuschelbacken-Schmuser ist mit 'Taken' etwas mit von der Partie. Zugegeben, man muss nicht jeden Song auf "Barely Alive" gleichermaßen mögen und man darf auch gerne skippen, doch als großes Ganzes macht das Debüt eine durchaus beachtliche Figur.

Was also etwas zusammengewürfelt erscheint, ist klug durchdacht. Was bringt es schließlich dem Zuhörer, wenn ein und derselbe Song sieben Mal auf der Platte erscheint. Dank all diesen Gesichtspunkten spricht "Barely Alive" nicht nur eine breite Hörerschaft an, sondern ist einer Achterbahnfahrt der verschiedenen Eindrücke gleichzusetzen. Also anschnallen und Spaß haben!