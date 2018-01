Starkes Sci-Fi Konzept in traditionellem Metal-Gewand.

SAVAGE MACHINE entführt die Hörerschaft in eine verzweifelte postapokalyptische Zukunft, in der Krieg zwischen Mensch und Maschine herrscht. Die Erde ist in diesem Szenario schon lange tot und alle Ressourcen sind verbraucht. Die Rettung der Menschheit liegt irgendwo im Himmel, aber wer kann und wer verdient es überhaupt, dorthin zu gehen? Gibt es da draußen tatsächlich etwas anderes außer Dunkelheit? Dies ist in Kürze zusammengefasst die alles bestimmende Thematik hinter "Abandon Earth".



Im Jahre 2010 starteten die fünf jungen Dänen ihre Karriere noch unter dem Banner MOMENTUM und veröffentlichten 2012 eine erste EP namens "A World In Ruins". Zwei Jahre später kam es zu einer Namensänderung in SAVAGE MACHINE. Diese Namensänderung wurde sogleich mit einer hochklassigen EP die "Through The Iron Forest“ betittelt wurde, gebührend gefeiert. Im Untergrund schlug das Teil ziemlich hohe Wellen und konnte teilweise euphorische Reaktionen bei einigen Reviews hervorrufen, so auch unter anderem bei meinem Kollegen Päbst, der die EP damals mit acht stolzen Punkten bedachte. 2016 gab es dann nochmals akustischen Nachschlag in Form der Single "Event Horizon" bevor nun mit "Abandon Earth" ihr erstes vollständiges Album vorliegt.



Das Quintett macht es sich auf seinem Erstling alles andere als einfach und präsentiert sogleich ein starkes Sci-Fi Konzept zum Einstand, welches von keinem geringeren als Tommy Hansen (PRETTY MAIDS, RAGE) in seinem Jailhouse-Studio hervorragend in Szene gesetzt wurde. Klotzen anstatt kleckern scheint überhaupt die Devise von SAVAGE MACHINE zu sein, stammt doch auch das äußerst stimmungsvolle Cover von einem Großmeister seines Fachs, nämlich Mario E. Lopez M., der auch schon für IRON MAIDEN, MEGADETH, KING DIAMOND, EVIL INVADERS oder METAL CHURCH erstklasse Arbeiten ablieferte.

Die Zeichen stehen im Hause SAVAGE MACHINE also alle auf Sturm und es stellt sich einzig und alleine die berechtigte Frage, ob der Fünfer denn auch musikalisch mit den äußerst professionellen Rahmenbedingungen mithalten kann. Kann er, ist die sowohl knappe als auch klare Antwort. Auch meine anfänlichen Befürchtungen, dass "Abandon Earth" aufgrund seiner Sci-Fi Thematik eventuell zu modern aus den Lautsprechern tönen könnte, bestätigen sich zu keiner Sekunde. Ganz im Gegenteil, es wird äußerst traditioneller Heavy Metal geboten, der dezent an alte SCANNER erinnert. Zu keiner Sekunde merkt man "Abandon Earth" an, dass es sich dabei um das Erstwerk einer Band handelt und man hört den Musikern ihre doch schon langjährige Erfahrung an. Wilde, aber immer äußerst melodische Gitarren-Riffs bestimmen hier die Szenerie und animieren dabei den Rezensenten immer wieder zum virtuosen Luftgitarrenspiel. Mit Troels Rasmussen verfügt die Band zudem noch über einen sehr starken Metal-Shouter mit hohem Wiedererkennungswert, der den Kompositionen zweifelsohne seinen eigenen Stempel aufdrückt. Anspieltipps dieser formidablen Scheibe sind die flott daher galoppierenden Songs 'The Hunter', 'Event Horizon' und ‚Savior', sowie die sehr kraftvoll gesungene Ballade 'Behind The Veil'.



Eine mehr als lohnenswerte Anschaffung für alle traditionell veranlagten Headbanger unter euch, die mit dem Erwerb zudem eine neue, aufstrebende, jüngere Band unterstützen und ihren guten Geschmack beweisen wollen.