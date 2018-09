Neuausgabe mit zwei Live-Songs als Bonus.

Mit schöner Regelmäßigkeit schicken die Briten SAXON ein neues Album ins Rennen und im Februar 2018 war es wieder soweit, Album Nummer zweiundzwanzig erblickte das Licht der Welt. Das Studiowerk "Thunderbolt" ist wieder einmal gut gelungen und reiht sich nahtlos ein in die Riege der starken, typischen SAXON-Scheiben seit 1990. Mit dem Titelsong und dem Hit des Albums 'The Secret Of Flight' zeigt die Band, dass sie auch 2018 noch mitreißend ist und sich immer wieder Lieder für das Live-Repertoire auf den Leib schreiben kann, desweiteren ist der Rundling kurzweilig, abwechslungsreich, wenn auch nicht immer auf allerhöchstem Niveau, aber bei elf Songs gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der nicht direkt meinen Nerv trifft.



Doch "live" ist in diesem Fall das Stichwort, denn sieben Monate nach der Veröffentlichung des Albums kredenzt uns ihr Label eine Neuausgabe von "Thunderbolt", genannt "Touredition", die mit Bonustracks aufwarten kann. An dieser Stelle scheiden sich naturgemäß die Geister. Natürlich kann man verstehen, dass es eine solche Neuausgabe gibt. Alle diejenigen potentiellen Käufer, die sich die neue SAXON-Scheibe noch nicht geholt haben, sollen animiert werden, jetzt doch zuzuschlagen, um diese besondere Ausgabe zu ergattern, und im gleichen Atemzug wird die Tour beworben. Allerdings sind die echten Fans, die das Album gleich im Februar zum Release gekauft haben, mal wieder die Gelackmeierten. Gerade die, die die Bonustracks am meisten zu schätzen wissen dürften, müssen nun das Album ein weiteres Mal kaufen, um alle Songs ihrer Lieblinge zu haben. Diese Veröffentlichungspolitik ist sicher alles andere als fanfreundlich, allerdings auch kein Einzelfall. Was sich geändert hat, ist der Zeitraum, der zwischen Erstveröffentlichung und einer Neuausgabe liegt, bei SAXON sind das sieben Monate, bei JUDAS PRIEST waren es sogar nur fünf.



Während mein Verständnis für die kommerziellen Belange vorhanden ist, stehe ich als Musikkonsument diesen Neuausgaben mit Bonustracks allerdings skeptisch gegenüber und fühle mich als Käufer des Albums durchaus ausgenutzt. Und dennoch passiert es auch mir, dass ich Alben doppelt kaufe, selbst wenn die zeitliche Nähe einen unangenehmen Beigeschmack hat. Doch zu guter Letzt entscheidet immer der Inhalt, ob man eine Neuausgabe braucht oder nicht. In diesem Fall handelt es sich um zwei Live-Stücke. Da ist zum ersten das erwähnte Titellied 'Thunderbolt', aufgenommen im März in Frankfurt. Die Band geht etwas rasanter zu Werke und spielt das Stück etwas schneller, verändert aber sonst nichts am Lied. Das zweite Lied ist 'Nosferatu (The Vampires Waltz)', ein atmosphärisches Lied, das die Band von einer völlig anderen Seite zeigt. Das Stück gehört vielleicht nicht zu den besonderen Großtaten des Albums, ist aber dennoch im oberen Drittel von "Thunderbolt" zu finden, und wurde im April in Los Angeles aufgenommen. Auch hier ist SAXON etwas zügiger unterwegs, doch die Live-Version entspricht auch in diesem Fall weitgehend der Studioaufnahme, nur eben mit Publikum, etwas schneller und nicht ganz so perfekt.



Bleibt also die Frage: Braucht man das? Für diejenigen, die die aktuelle SAXON-Scheibe noch nicht haben, ist die Frage leicht beantwortet. Warum nicht die besondere Edition kaufen, die es nur für eine gewisse Zeit gibt? Eben. Für diejenigen, die "Thunderbolt" bereits im Regal haben, ist die Frage schwieriger zu beantworten. SAXON wirft auch mit schoner Regelmäßigkeit Live-Alben unter das Volk, sodass es hier keinen Engpass gibt. In einer perfekten Welt gäbe es parallel zum Release der Touredition die CD-Single zu 'Nosferatu (The Vampires Waltz)' zusammen mit den Bonustracks. Aber was ist in unserer Welt schon perfekt?



Echte Fans werden sicher grummelnd die Geldbörse zücken, aber der Mehrwert für den "Normal-Sachsen" hält sich doch eher in Grenzen. So gesehen dürfte das Ziel, diejenigen zu ermuntern, das Album zu kaufen, die bislang unentschlossen waren, hoffentlich aufgehen. SAXON-Fans müssen aber nicht zwingend umgehend in die Läden stürmen. Essentiell sind die Bonustracks nicht. Nur gut.