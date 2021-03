There Flies Our Wail!

Ein erstes SCALD-Lebenszeichen mit Felipe am Mikrofon.

Macht es Sinn, neue Musik unter dem Banner SCALD zu veröffentlichen? Die Russen haben 1996 mit "Will Of Gods Is A Great Power" einen heimlichen Expertenliebling des epischen Doom Metals veröffentlicht, der später Bands wie ATLANTEAN KODEX beeinflusste. Sänger und Bandleader Agyl war 1997 bei einem Verkehrsunfall verstorben, so dass die Band quasi auf Eis lag. Für Live-Shows vereinigte man sich aber mit Felipe Plaza Kutzbach (PROCESSION, CAPILLA ARDIENTE), der schon SOLSTICE auf einem "Keep It True"-Festival live gerettet hatte und unbestritten ein ganz großer Könner seines Fachs ist. Mit ihm wurden nun zwei Songs aufgenommen - eine Neukomposition, und ein neu eingespielter Klassiker. Dazu gibt es ein Artwork wie aus dem Epic-Metal-Bilderbuch.

Jetzt gibt es also mit 'There Flies Our Wail!' einen komplett neuen Song, den ersten seit Mitte der Neunziger. Der neue Track ist natürlich super produziert und klingt nicht wie ein Relikt aus der russischen Metalgeschichte. Felipe macht einen großartigen Job als Sänger, ist emotional und kraftvoll. Die mehrstimmigen Gesangslinien überzeugen ebenso wie die dosiert eingesetzten Keyboards. Aber: An die Klasse der alten Hits kommt der Track aus meiner Perspektive auch nicht ganz heran. Das merkt man, sobald 'Eternal Stone (Version 2020)' beginnt, ein altbekannter Epic-Metal-Klassiker, der hier in neuem Sound erglänzt.

Natürlich steht die Frage im Raum: Wird es mehr neue Tracks geben? Wird es den neuen Song auch anständig auf CD geben? Ich bin zugegebenermaßen etwas zwiegespalten. An Felipes Fähigkeiten kann dabei kein Zweifel bestehen. Die Frage, ob SCALD mit weiteren Songs das Vermächtnis ausbaut, oder aber das eigene Monument ein wenig besudelt, muss zumindest gestellt werden dürfen. Ich glaube: 'There Flies Our Wail!' ist ein ordentlicher Song, ohne den der Welt aber auch nichts gefehlt hätte. Auf einem neuen Studioalbum platziert würde ich ihn mir trotzdem sicher holen - aber eben auch mit einer gewissen Angst, dass mir das ganze Album relativ egal sein könnte.