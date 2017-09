Die Kopfmethode schlägt den Bauch erneut.

Jagen, schlachten, hacken, filetieren: Die Vorgänge bei SCALPEL entspringen zwar grundsätzlich einem klaren Muster, hangeln sich aber nicht stocksteif an irgendeinem Schema, sondern sind durchaus dazu in der Lage, neue Ideen aufzugreifen und die Arbeitsweise entsprechend zu variieren. Die Jungs aus Massachusetts greifen nicht immer nach dem gröbsten Knüppel, um ihre tödlichen Botschaften unters Volk zu bringen, sondern betrachten ihr Handwerk als raffinierte Kunst, dessen teilweise verrückte Fingerübungen wohl nur den technisch versiertesten Musikern möglich ist.

Doch gelegentlich könnte der Stoff von SCALPEL auch mal etwas spontaner sein. Die US-Combo verlangt nach musikalischem Anspruch, den sie in einigen wahnwitzigen Breaks manifestiert, könnte hin und wieder aber auch mal gerne so straight auf den Punkt kommen wie es in derben Abrissbirnen wie 'The Stink' und 'Brooding In The Gloom' der Fall ist. Der ein oder andere verschachtelte Groove macht zwar sicherlich Freude und hält die Spannung aufrecht, doch nicht immer gelingt es der Band im Anschluss, den Kurs wieder aufzunehmen und mit entsprechender Zielstrebigkeit weiter zu verfahren.

"Methods To Delusion", das neue Album des Vierers, hat definitiv einige anständige Momente und gefällt vor allem in Sachen Spieltechnik, bedarf aber einer etwas intensiveren Geduldsprobe, bis die Platte den Zugang vollends ermöglicht. Hinzu kommt, dass die Jungs nicht gerade die beste Produktion auffahren können, was gerade in den detailreicheren Arrangements problematisch wird. Alles in allem gibt es schließlich noch so manche Baustelle, sowohl was das Songwriting als auch die Rahmenbedingungen des Albums betrifft. Aber SCALPEL hat das Zeug, die Widrigkeiten zu beseitigen und diese Entwicklung zu durchlaufen. "Methods To Delusion" zeigt vielversprechende Ansätze, ist aber noch nicht das Werk, mit dem sich die Band international wird festsetzen können.

Anspieltipps: Labors Of Loathing, Lung Butter