Der Panzer rollt entschlossener

Drehen wir das Rad noch einmal zurück und erinnern uns an den letzten Release von SCALPTURE, der auf diesen Seiten trotz einiger guter Ansätze nicht über eine durchschnittliche Bewertung hinauskam: Mit "Border Crossing" widmete sich die Truppe aus Bielefeld vor allem den Vorgaben des amerikanischen Death Metals und zitierte munter die Midtempo-Legenden, ohne sich dabei aber entscheidend von diesen Vorlagen lösen zu können. Es mögen vielleicht nur Nuancen sein, die sich seither im Bandsound verändert haben, doch mit der Veröffentlichung der ersten vollwertigen Scheibe machen die Ostwestfalen einen ordentlichen Sprung - wenn auch nicht in Sachen Eigenständigkeit.



Nicht nur wegen der Kriegsthematik, sondern auch musikalisch sind es diesmal Bands wie BOLT THROWER und ASPHYX, mit denen sich die Jungs spürbar verbunden fühlen. Der Panzer rollt im Walzentempo vorwärts, variiert hierbei vielleicht manchmal zu selten, zeigt sich aber in den entscheidenden Phasen entschlossener und auch von deutlich mehr Durchschlagskraft angetrieben. Nach dem etwas verhaltenen Start von "Panzerdoktrin" kann SCALPTURE mit vereinzelt angedeuteten Melodien und angenehmen Breaks Akzente setzen, die zwar in puncto charakteristische Merkmale keine Vorteile einbringen, aber dennoch zeigen, dass SCALPTURE mehr drauf hat als lediglich aus dem bekannten Fundus zu schöpfen. Nummern wie 'No Rest, No Sleep, No Peace' und 'Embrace The Afterglow' erfreuen mit technischen Arrangements und heben sich deutlich von der vereinheitlichen Vorgehensweise ab, die noch die letzte EP kennzeichnete. Und auch vermeintliche Hymnen wie 'Dam Busters' und 'Incursion' zeigen das vorhandene Potenzial, das gerade dann aufblitzt, wenn die Nähe hzu BOLT THROWER sich deutlicher bemerkbar macht.



Natürlich müsssen die Herrschaften noch an einzelnen Facetten arbeiten, und es wäre auch angezeigt, die eigene Note noch klarer zu stärken. Doch in der Entwicklung seit dem letzten Release ist eine spürbare Aufwärtstendenz zu verzeichnen, die "Panzerdoktrin" eine (leicht eingeschränkte) Empfehlung einmbringt!



Anspieltipps: Dam Busters, Incursion