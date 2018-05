Death-Metal-Basics auf Top-Niveau

Als Außenstehender ist es manchmal wohl nicht zu begreifen, warum eine Band, die jahrelang Gas gibt und endlich am Ziel der Träume - nämlich den ersten Album-Release - angelangt ist, plötzlich für eine ganze Weile untertaucht. Die Jungs von SCAPHISM haben vor einigen Jahren genau diese Phase durchlebt und die Zukunft ihrer Band offen gelassen, sich letztlich aber wieder neu motivieren können, um mit der gleichen Inbrunst weiterzumachen wie bereits 2012, als mit "Festering Human Remains" die bislang einzige Scheibe der US-Deather veröffentlicht wurde.



Verlernt hat das Quartett seither definitiv nichts, sondern hat im Gegenteil wohl noch entschlossener an den neuen Songs gewerkelt. "Unutterable Horrors" ist vielleicht nicht das Resultat eines maximal kreativen Prozesses, aber definitiv eine Scheibe, die traditionell ausgerichteete Todesblei-Banger sich bedenkenlos ins Haus stellen können. SCAPHISM bolzt vergleichsweise derbe, freut sich gleichzeitig aber über einen ziemlich fetten Sound, der nicht selten auch von den vielen Thrash-Salven begünstigt wird, die die Band in ihr neues Material einbaut. Stücke wie 'Excoriated And Excarnated' oder 'Vaults Of Pestilence' klingen gerade so, als würde AUTOPSY noch einmal Nachhilfe bei SLAYER nehmen, wohingegen fiese Walzen wie 'Malapropos Cardiectomy' auch so manchen ASPHYX-Fan aus der Reserve locken dürften.



SCAPHISM hat sicher nicht den Anspruch, besonders originell zu sein oder das Genre in eine neeue Richtung zu lenken; hier geht es eher um die Basics, und die beherrschen die vier Musiker aus dem Effeff. "Unutterable Horrors" ist ein wirklich überzeugendes Comeback und eine weitere Alternative zur namhaften Schädelspalter-Konkurrenz.



Anspieltipps: Vaults Of Pestilence, Excoriated And Excarnated