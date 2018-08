Verquer und anstrengend - Prog Metal und Theatralik in kopflastiger Kombination!

Die Promofirma hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den aktuellen SCARDUST-Release breitflächig im Internet zu vermarkten. Es gibt zahlreiche Videos in den einschlägigen Medien und obschon die Platte als ziemlich üppiges Konzeptwerk daherkommt, hat man jeden einzelnen Song von "Sands Of Time" noch einmal gesondert in den Fokus gerückt, um auch bloß kein Detail auszusparen. Was sich wie die Werbekampagne für den ganz großen Mainstream-Act liest, ist letztendlich jedoch nur die Support-Show für eine bis dato noch völlig unbekannte Sympho-Prog-Kapelle aus Israel, die sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, die Grenzen des symphonischen Metals zu sprengen und dem Female-Fronted-Markt endlich wieder ein forderndes Album zu schenken. Letzteres ist auch durchweg gelungen - aber das macht die Geschichte trotzdem nicht einfacher.

Das Problem an "Sands Of Time" besteht nämlich in erster Linie darin, dass die Band viel zu kopflastig agiert. Die Arrangements sind extrem verquer, die Harmonien werden immer wieder von undurchsichtigen Taktschemata untergraben, Frontdame Noa Gruman erhält infolge dessen selten mal die Gelegenheit, sich auszuzeichnen, weil die instrumentalen Verstrickungen einfach eine Nummer zu komplex sind, und der Versuch, mit unnützer Theatralik Kontraste zu setzen, scheitert ebenfalls, weil die damit einhergehende Atmosphäre zu künstlich aufgesetzt ist. Gerade in den ersten fünf Nummern, die schließlich das überlange Titelstück bilden, gerät hier einiges aus dem Fluss, weshalb man ab einem gewissen Punkt richtige Schwierigkeiten hat, dem Material überhaupt noch zu folgen. Den Stellenwert einer geraden Hookline hat SCARDUST in dieser Phase nämlich nicht erkannt. Glücklicherweise bekommt die Truppe zumindest im hinteren Abschnitt noch einmal halbwegs die Kurve und setzt ihre Fragmente ein bisschen kompakter zusammen. 'Arrowhead' und 'Queen of Insanity' können die bis dato nicht allzu ergreifenden Eindrücke für einen Augenblick kompensieren, als alleinige Highlights aber natürlich auch nicht mehr das Ruder herumreißen. Das israelische Quintett will Anspruch mit der Brechstange erzwingen - und das ist in den seltensten Fällen wirklich gut gegangen. Und "Sands Of Time" ist bedauerlicherweise keiner dieser Fälle.



Anspieltipps: Arrowhead, Queen Of Insanity