Hardcore als Brett - und das wie immer fett!

Nein, das ist alles weder spektakulär, noch sonderlich aufregend. Und auch in Sachen Eigenständigkeit kann man den Jungs von SCARFOLD die Türe sofort vor der Nase zuknallen, denn der metallisch geprägte, derbere Hardcore-Sound der Truppe aus Montreal befriedigt mehr oder weniger die klassischen Ansprüche der etwas moderner orientierten Fangemeinde.



Was man einem Album wie "Divide Decline" aber problemlos bestätigen kann, ist die perfekte Aufarbeitung der bekannt anmutenden Inhalte. Die Grooves sind fett, die Shouts bringen den wütenden Unterton perfekt auf den Punkt, Abwechslung ist trotz der knappen Spielzeit von 18 Minuten auch kein kritisch behaftetes Thema und da die Produktion ebenfalls basisnah und doch druckvoll ausgefallen ist, wird man auch hier nicht den Stein des Anstoßes suchen.



Von daher sollte man kurz und knapp formulieren, was "Divide Decline" ist: Nämlich eine formidable, relativ typisch zusammengesetzte Hardcore-EP, die sich weitestgehend in den Schranken des Genres aufhält, dort aber mit einer sehr angenehmen Impulsivität und spürbarem Tatendrang extrem positiv auffällt. Manchmal ist die Sache eben relativ einfach!



Anspieltipps: Self Worth One, Five Nerve Drive