Wenn der Epik der Biss fehlt ...

Die Gedanken an BORKNAGAR entstehen sicherlich nicht zufällig, wenn man sich in den epischen, manchmal auch Folk-behafteten Black Metal von SCARIFICARE hineindenkt. Die portugiesischen Newcomer sind zwar keine puristische Genre-Vertretung, allerdings eine dieser Bands, die sich nicht damit zufrieden geben, immer nur die gleichen Radikalen wiederzukäuen. Also hat man auf "Tilasm" nach Mitteln und Wegen gesucht, den eigenen Anspruch mit den durchaus progressiven Gedankengängen zu kombinieren und letztendlich eine Kreuzung zwischen Pagan-affinen Kompositionen und monumentalem Schwarzmetall zu kreieren - und das ist der Band über weite Strecken auch ganz gut gelungen.



Die letzte Überzeugungaskraft fehlt nämlich am Ende nur deshalb, weil die melancholischen Parts bzw. die heroischen Folk-Passagen nicht ganz diesen Gänsehauteffekt auslösen, der bei den besagten Nordmännern oder bei Bands wie THYRFING und EINHERJER immerzu an der Tagesordnung sind. Das heidnische Treiben könnte gelegentlich etwas mehr Biss vertragen, wohingegen die eher Genre-typischen Stücke genau diesen Punkt zielgerichtet treffen, nur eben nicht mit herausragenden Melodien protzen.

Irgendwie ist es von allem immer ein kleines bisschen zu wenig, um "Tilasm" auch auf das nächste Level zu hieven. Im beschriebenen Spannungsfeld ist das aktuelle Werk der Südeuropäer wirklich ordentlich und muss sich eigentlich auch nicht verstecken - es sei denn die Konkurrenz aus dem hohen Norden kommt um die Ecke und zeigt dieser noch recht frischen Truppe, wie man das gewisse Etwas produziert!



Anspieltipps: Regression, Rise