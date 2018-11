Einerlei - und das unnötigerweise!

Warum machen diese Franzosen nur so wenig aus ihren Möglichkeiten? Der emotionale Output des neuen SCARLEAN-Albums wird zwar phasenweise sehr dynamisch in den Modern-Metal-Kontext der jungen Alternative-Combo eingepasst, doch aus unerfindlichen Gründen sträubt sich die Band vehement davor, sich ein eigenes Gesicht zu erarbeiten - und das macht sich vor allem im zweiten Teil des neuen Albums schmerzhaft bemerkbar.

"Ghost" ist an sich ein wirklich gutes Album: anständige Melodien, eine feinstens ausbalancierte Dynamik, gelegentlich eine ordentliche Hookline und im Hinblick auf die gemischten Gefühlswelten der zwölf regulären Tracks auch eine stete Achterbahnfahrt - was will man eigentlich mehr? Nun, etwas Abwechslung wäre ganz schön, und wenn wir einmal dabei sind, wäre es auch vorteilhaft, würde sich SCARLEAN nicht irgendwann so weit zurückziehen, dass der Eindruck entstünde, die Herren würden sich nur noch selbst betrauern. Die Songstrukturen sind sich sehr ähnlich und werden irgendwann von den Emotionen geschluckt, die ab einem gewissen Punkt dann auch noch ihre Glaubwürdigkeit einbüßen. Sind anfangs noch eine Tracks mit individuellem Charakter geschmückt, der sich unter anderen durch ein paar satte Grooves definiert, ist spätestens ab der Mitte das komplette Material einer Gleichförmigkeit untergeordnet, die das Album erschreckend farblos wirken lässt- und daran ändert sich im späteren Verlauf dann auch nichts mehr.

Die Hooklines sind letztlich auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, auch wenn SCARLEAN im Ansatz demonstriert, dass auch hier Qualitäten vorhanden sind.

Aber das Dilemma ist schlicht und ergreifend omnipräsent: Die Franzosen nutzen nur einen sehr geringen Teil ihrer Fähigkeiten und geben sich mit dem unteren Standard zufrieden. Für einen kurzen Moment scheint dies aussichtsreich, doch nach einem Drittel der Komplettdistanz ist die Sache durchschaut. Schade eigentlich, aber solche Platten sind definitiv verzichtbar.