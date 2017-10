Coveralbum mit außergewöhnlicher Sängerin

SCARLET AURA ist eine Female Fronted Melodic Rock/Metal Band aus Rumänien, die im Jahr 2014 gegründet wurde. Erste internationale Aufmerksamkeit konnte die Gruppe durch den Sieg bei der ersten Ausgabe des "The Black Sea Battle Of The Bands"-Contest 2014 in Bulgarien generieren. 2016 tourte man sogar im Vorprogramm von TARJA durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die noch relativ junge Band kann bereits viele Auftritte in ganz Europa vorweisen, wo sie sich die Bühne mit Bands wie HELLOWEEN, NAZARETH, ACCEPT, GOTTHARD, SABATON, JORN, PRETTY MAIDS, DELAIN, BATTLE BEAST und anderen teilte. Im Juni 2017 holte Doro sogar Sängerin Aura auf die Bühne, um mit ihr zusammen den Song 'All We Are' zu performen.

"Memories" ist ein Coveralbum, bei dem die Truppe verschiedene Songs aus dem Rock- und Metalbereich in ihrem eigenen Stil darbietet. Zugegeben, als ich mir die Trackliste durchgelesen habe, war ich bereits skeptisch, ohne noch einen einzigen Ton gehört zu haben. Denn es wurde nicht nur ein Lied von IRON MAIDEN ('Wasting Love'), sondern auch eines von DIO ('Don't Talk To Strangers') gecovert. Vor allem bei dem DIO Song dachte ich, das kann doch nur schiefgehen.

Los geht es jedoch mit 'The Final Countdown', und bereits dieser Song lässt mich aufhorchen. Musikalisch ist das Ganze ein recht ordentliches Cover, heraus sticht jedoch vor allem die Stimme von Sängerin Aura. Diese würde ich irgendwo zwischen Bonnie Tyler und Sandra Nasic (GUANO APES) ansiedeln, was nicht nur ziemlich außergewöhnlich klingt, sondern den Songs auch eine ganz eigene Note verleiht. Sie ist ganz klar der Star der Truppe, ihr Name ist ja auch im Bandnamen enthalten.

Überrascht hat mich dann tatsächlich 'Don't Talk To Strangers', der meiner Meinung nach sogar der stärkste Track der Scheibe geworden ist. Auch hier macht Aura mit ihrem eigenständigen Gesang wieder den Unterschied aus. Ihr Gesangsstil passt richtig gut zu der Nummer und verleiht ihm ein eigenes Feeling. Das zweite Highlight ist 'If I Close My Eyes Forever', im Original von Lita Ford und Ozzy Osbourne. Und wieder liegt das zu großen Teilen an der Gesangsleistung von Aura. Generell kann man sagen, dass die Songs allesamt Spaß machen und auch ein breites musikalisches Spektrum abdecken.

Einen großen Schwachpunkt hat "Memories" allerdings, und zwar die Produktion. Diese fällt leider wenig dynamisch aus und lässt auch nicht immer alle Intrumente ausreichend gut zur Geltung kommen. An vielen Stellen ist der Gesang auch etwas leise, was sehr schade ist, da er so einiges an Impact einbüßt. Hier hätte man deutlich mehr herausholen können.

Insgesamt ist SCARLET AURA mit "Memories" ein richtig gutes Coveralbum gelungen, das mit einer gelungenen Songauswahl vor allem durch die Gesangsleistung von Aura überzeugen kann. Selbst 'Don't Talk To Strangers' ist kein Ausfall, sondern sogar der stärkste Track der Scheibe geworden. Leider wird die Produktion dem Ganzen nicht gerecht und stellt den großen Schwachpunkt des Albums dar und verhindert eine höhere Bewertung. Nichtsdestotrotz verfügt SCARLET AURA über viel Potential, von dieser Band werden wir in Zukunft sicher noch hören.