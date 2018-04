Finnisch - und nicht typisch finnisch!

Anscheinend ist es finnischen Bands verboten, ein Album herauszugeben, auf dem die Herkunft der Musiker nicht identifiziert werden kann. Auch SCARS OF SOLITUDE hat einige Elemente in den neuen Songs verbaut, die die Truppe als Teil der Suomi-Szene entlarven, sei es nun beim generellen Aufbau der Melodien oder bei der Performance von Frontmann Mikko Ruuska. Allerdings wäre es fatal, die Band und ihr neues Album mit dem herkömmlichen Stempel dort angesiedelter Melodic-Metal-Acts zu versehen, denn eine Verallgemeinerung jedweder Art würde "Deformation" nicht gerecht werden.

Der größte gemeinsame Nenner der acht Tracks besteht nämlich in ihrer melodischen Ausgestaltung, die von sehr vielfältigen Ansätzen umgarnt wird und dieses Debüt von der ersten bis zur letzten Minuten extrem abwechslungsreich gestaltet. SCARS OF SOLITUDE freundet sich schnell mit progressiven Arrangements an, hat gegen einen modernen Hardrock-Groove auch selten etwas einzuwenden und färbt das Material überdies sehr emotional, ohne sich von bombastischen Arrangements in die Knie zwingen zu lassen. Dass sich nicht jede Hookline sofort penetrant anbiedert, ist ein weiteres, entscheidendes Plus, das dieses an sich recht außergewöhnliche Album für sich verbuchen kann.

Melodischer Metal aus Finnland muss eben keine Stangenware sein, und das demonstriert SCARS OF SOLITUDE auf "Deformation" absolut überzeugend! Wenn nämlich zwischen AMORPHIS und den CHILDREN OF BODOM eigentlich nichts und niemand zu identifizieren ist, der eine Platte wie "Deformation" für sich beanspruchen könnte, haben diese Herrschaften nicht nur im Sinne des Songwritings, sondern auch im Hinblick auf einen eigenständigen Sound eine Menge richtig gemacht.

Anspieltipps: Enemy, Emotional Graaveyard