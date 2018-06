Eine EP, zu der es sicherlich viele Meinungen geben wird.

Diese EP ist ziemlich starker Tobak - und ein polarisierendes Unterfangen obendrein. SCHALLTOT sieht sich im progressiven Sektor, was auch insoweit zutreffen mag, dass die Band ihre musikalischen Bausteine nicht stringent zusammensetzt. Doch die vielfältigen Ansätze versprechen längst noch keinen homogenen Charakter, geschweige denn einen wirklichen Fluss im Rahmen des gesamten Releases. Denn genau das ist es, was "Den Tod auf die Schippe genommen" an seine Grenzen bringt.

Betrachtet man einzig und alleine das Riffing und die leicht vertrackten Arrangements, gibt es auch keinen Grund zu meckern. Eine Mixtur aus thrashigen Attacken und progressivem, kantigem Power Metal wird in allen Nummern der neuen EP geboten, und tatsächlich lässt sich nicht abstreiten, dass die Band auch Talent mitbringt. Allerdings kann SCHALLTOT dieses Niveau bei der vokalen Performance nicht aufrechterhalten, was in der Zwischenzeit wohl auch dazu geführt hat, dass man sich noch einmal intensiv auf Sängersuche begeben hat, um diesen Makel in den Griff zu bekommen.

Momentan kann allerdings nur bewertet werden, was die Jungs auf "Den Tod auf die Schippe genommen" zur Diskussion stellen, und so vielversprechend einzelne Ansätze auch sind, so sperrig gestaltet sich dennnoch das Gesamtprodukt. Aus SCHALLTOT kann auf alle Fälle noch etwas werden, doch bevor die Band den nächsten Schritt gehen kann, muss sie erst einmal ein paar Baustellen abarbeiten - und gerne auch mit einem etwas fetteren Mix zurückkehren!

Anspieltipp: Poltergeist