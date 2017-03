Licht an für NDH 2.0!

Es war ein gekonnter PR-Gag, mit dem SCHATTENMANN im vergangenen Jahr mit einem munteren Rätselraten um die Identität der Truppe die Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken auf sich zog. Im Winter gaben sich Frank Herzig (STAHLMANN), Patrick Schott, Jan Suk und Luke Shook dann als die treibenden Kräfte hinter dem Projekt zu erkennen, im Februar folgten die ersten Auftritte als Support von HELDMASCHINE.

Für diese Auftritte stampfte SCHATTENMANN eine Tour-EP auf den Boden – limitiert auf 500 Exemplare. Aus dem Bühnenprogramm der Band sind hier vier Songs versammelt, die eine grobe Ahnung geben, was mit dem ersten Langspieler der Nürnberger auf uns zukommen wird. Denn die stoische, brachiale Klangwalze, die für den Überbegriff Neuen Deutschen Härte so typisch ist, durchbricht SCHATTENMANN mit melodischen, fast schon verspielten Elementen – so erweist sich der Opener 'Brennendes Eis' trotz der hart angezogenen Gangart in Drums und Saiten als Dance-Floor-Empfehlung, während das nachfolgende 'Rot' eher treibenderen, unerbittlicheren Charakter besitzt.

Irgendwo zwischen diesen beiden Spielarten, in denen auch Sänger Frank sein Talent mit seiner ausdrucksstarken tiefen Stimme souverän unter Beweis stellt, bewegt sich die Abrechnungs-Nummer '9mm' – zwar hat der Song durch den fast schon hymnischen Refrain durchaus Ohrwurm-Potential, avanciert durch den bitterbösen Text und der dadurch entstehenden Stimmung bisweilen auch mehr zum härteren Track.

Vollkommen weitab der ersten drei Songs schließlich das Lied 'Gekentert'. Das gediegene Lied, instrumental vor allem durch Cajon und Akustikgitarre getragen, ist für mich als Abschluss die Nummer, in der Frank stimmlich zur Höchstform aufläuft und auch den einzigen Kritikpunkt, den ich an den anderen Songs auszusetzen habe, vollkommen aushebelt: Denn während mir auf 'Brennendes Eis', '9mm' und 'Rot' seine Stimme hin und wieder etwas zu leise ausfällt, füllt er den Song mit jede Menge Gefühl auf der Unplugged-Version vollkommen aus – und sorgt bei mir als Hörerin für jede Menge Gänsehaut.

Wann das zugehörige Album zur EP erscheint? Darüber lassen die Schattenmänner ihre Fans bisher noch im Dunklen. Fest steht: Zusammen mit den restlichen Song ihrer Live-Performances hat SCHATTENMANN den Grundstein für ein großartiges Debüt schon jetzt gelegt.