Tacheles!

Willkommen zurück in einer Zeit, in der die deutsche Punk-Szene die Jugend aufweckt, anstiftet und ihre Message über Sampler-Reihen wie "Schlachtrufe BRD" nach außen trägt! Sind das etwa die frühen 90er? Mitnichten, denn bei SCHEISSEDIEBULLEN agiert man im Hier und Jetzt, adaptiert jedoch die rotzige Energie von Bands wie SLIME oder KNOCHENFABRIK und stellt fest, dass sich die lyrischen Themen bis heute nicht geändert haben. Mit einem musikalischen Aufruf gegen Fremdenhass, der auf "Anwohner raus!" schön ironisch verpackt wird, schwitzen sich die drei Mannen aus Freiburg durch ihr neues Programm, inszenieren immerhin 15 blitzschnelle Hymnen und verzichten derweil auf plakative Statements im Stile Südtiroler Deutschrock-Bands - denn das ist hier ist echt und authentisch!

Nichtsdestotrotz sind die Parolen angenehm bierselig verpackt und laden zu einem Kaltgetränk aus der Dose ein, bevor man sich dann in das Getümmel aus rotzfrechen Punk-Songs schmeißt. Frauke Petry bekommt ihr Fett dabei ebenso weg wie die staatlichen Obrigkeiten und das RTL-Publikum, dessen schleichende Verdummung die Band erwartungsgemäß deutlich anprangert.

Natürlich: Inhaltlich werden die alten Leiden beklagt, und man findet sich schnell wieder bei all den anderen sozialkritischen Acts aus dem vorletzten Jahrzehnt wieder. Doch der Charme der Breisgauer überzeugt ebenso wie das Material von "Anwohner raus!", und wenn man sich auch nur ein kleines bisschen für Punk-Sounds aus deutschen Landen begeistern kann, erhält man mit dem neuen SCHEISSDIEBULLEN-Album endlich mal wieder eine Kampfansage, bei der Tacheles geredet wird. Starke Scheibe, coole Band, nostalgische Hochgefühle - was will man schon mehr?

Anspieltipps: Das Gähnen der Hyänen, Weg als Ziel, Deutsche Helden