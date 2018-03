Artkino instrumental

Der Titelsong des neuen SCHNELLERTOLLERMEIER-Albums ist mal ein richtig starkes Erlebnis. In vielen kleinen Etappen arbeitet sich das schweizerische Trio durch ein post-rockiges Abenteuer, das links und rechts unterschiedliche Einflüsse aus der progressiven Avantgarde aufschnappt und sich geradezu Soundtrack-ähnlich in seine wachsende, nicht mehr endende Intensität steigert - schier hypnotische, eindringliche Melodien und fordernde Arrangements inklusive.



'Rights' wird auch der beste Track dieses neuen Albums bleiben, das mit dem kompakten 'Piccadilly Sources' auch einen eher unauffälligen Song beherbergt, bevor SCHNELLERTOLLERMEIER die Spannungskurve nach der Halbzeit wieder wesentlich steiler gestaltet und noch einmal deutlich nachzusetzen weiß. Doch der grandiose Opener bleibt in der internen Hitliste vorne, vielleicht auch weil diese Tiefenwirkung weder bei 'Praise / Eleven' noch beim zweiten Longtrack 'Round' derart gegeben ist.



Resignation? Ein Rückfall? Oh nein, keineswegs, denn die mathematisch präzisen Strukturen sind in Kombination mit den außergewöhnlichen Harmonien und den arg vertrackten Klangflächen auch hier mit einer atemberaubenden Atmosphäre gesegnet, die den Soundtrackcharakter von "Rights" gleich wieder aufleben lässt.



Die vier Tracks liefern cineastisch anmutenden Artrock, garniert mit avantgardistischen Kontrastmitteln und ziemlich coolen Breaks. Dass die Platte natürlich nicht für jedermann geeignet ist, ergibt sich aus dem musikalischen Anspruch, den das Trio aus der Schweiz an sich und die eigenen Sounds stellt. Wer aber gerne mal in den experimentellen Bereich abdriftet und sich für einen etwas längeren Augenblick der tonalen Hypnose hingeben möchte, ist bei dieser Band und ihrem neuen Album an der absolut richtigen Adresse!



Anspieltipp: Rights