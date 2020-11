Ein Lebenszeichen vom Kult der Krähe

Nach einiger Zeit gibt es ein Lebenszeichen vom Kult der Krähe. Mit der EP "Kreuziget mich" will SCHWARZER ENGEL da anknüpfen, wo es 2018 mit eben jenem Album aufhörte. Es werden vier Songs geliefert, die von Bandchef Dave Jason höchstselbst im Mitternacht Studio produziert wurden.

Nun macht eine solche EP natürlich Sinn, wenn man einen echten Hit vorweisen kann. In diesem Falle ist es eben 'Kreuziget mich'. Eine düstere, tanzbare und ob des oft intonierten Refrains auch eingängige Nummer, die im Regal zwischen zwischen OOMPH und EISREGEN einen guten Platz finden würde. Mir gefällt der Titel, die Message kommt an und der Hitfaktor bleibt auch nach mehreren Hördurchläufen bestehen. Der gleiche Song wurde noch als Club-Remix beigefügt. Das war in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts mal sehr modern und wurde auch und gerade von Metalbands bis zum berühmten Abwinken durchgezogen. 'Paradies' wird dem Begriff orchestraler Soundtrack gerecht und erzeugt eine wohlige Stimmung. 'Teufel' hingegen packt mich weniger, eine typische B-Seite, wie man früher zu sagen pflegte; Ein gefälliger, aber nicht umwerfender Song, der sich innerhalb der gängigen Genrestruktur bewegt.

Insgesamt eine gelungene Veröffentlichung, da 'Kreuziget mich' einfach ein toller Song ist und man mit 'Paradies' auch einen weiteren zusätzlichen Leckerbissen präsentieren kann. Warten wir mal auf das kommende Album, welches vermutlich aufgrund der anhaltenden Pandemie etwas später erscheint als geplant.