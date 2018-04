Pomp und Kitsch vereint!

Die Musiker von SCHWARZER ENGEL sind sich offenbar einig, das Songwriting so weit getrieben zu haben, dass endlich auch mal ein paar echte Hits im Bereich des Möglichen sind. Auf ihrer neuen EP haben die Herrschaften sich dabei auch mit einer pompösen Produktion ausgestattet und gerade in den beiden neuen Tracks so viel Volumen in die Refrains gepackt, dass alles andere nur noch eine Frage der Zeit sein sollte - naja, zumindest in der Theorie.

Betrachtet man 'Sinnflut' und 'Futter für die See' allerdings mal etwas kritischer, wird man feststellen, dass die Band auch diesmal nicht von ihrem kitschigen Pfad abgekommen ist, die Gothic-Metal-Spielwiese um ein paar NDH-Brocken erweitert hat und mit klischeetriefenden Texten (und Chorusmelodien) versucht, bei der Masse zu landen. Und tatsächlich ist denkbar, ddass beide Tracks sich demnächst auf irgendeinem Privatsender wieder finden, wo sie heroische Dramen mit dem nötigen Pathos unterlegen. Man denke nur mal an die letzten Werbespots zu SANTIANO...

Aber im Ernst jetzt: Genrefreunde, die auf EISBRECHER und Co. abfahren und tolerieren, dass Kreativität in diesem Genre nicht gerade das höchste Gut ist, werden vielleicht auch schnellstens die Hooks zu den neuen Tracks beherrschen und auch lautstark mitgrölen. Dass SCHWARZER ENGEL hier aber tatsächlich die eigene Substanz bestätigt, muss klar verneint werden. Genauso wwie die Begeisterung für die beiden Alternativ-Versionen im Anschluss...