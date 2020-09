Es gibt auch richtig harten Metal aus dem Saarland.

Seit 2016 treibt diese Band aus dem beschaulichen Saarland ihr Unwesen. SCORGED ist ein neues Eigengewächs der hiesigen Extrem-Metal Szene und konnte nun einen Plattenvertrag bei El Puerto Records ergattern. Was auch gut ist, denn ansonsten würde uns vielleicht ein schönes Debütalbum durch die Lappen gehen. "Scorged" kann mit einer exzellenten Produktion aufwarten, die transparent und dennoch mit ordentlich Druck daher kommt. Denn ehrlich, nichts ist schlimmer, als wenn die Aggressivität (die ja gerade in diesem Genre spürbar rüber kommen darf) mit einer laschen Produktion verwässert wird. Das ist hier nicht der Fall, also schon mal alles richtig gemacht. Doch ein optimaler Sound ist natürlich nicht alles, gute Lieder dürfen auch gern dabei sein. Aber genau hier beweisen die fünf jungen Leute, dass sie nichts dem Zufall überlassen. Wir hören spannend arrangierte Songs, die immer im richtigen Moment die Kurve kriegen und für durchgehend gute Stimmung sorgen. Hin und wieder erinnert mich SCORGED an die Unbekümmertheit der frühen PANTERA und das ist durchaus positiv zu gemeint. Eine weitere Stärke dieser Truppe ist der Gesang. Denis Horbach überzeugt nicht nur durch bloße Stimmgewalt, er haucht den Songs durch eine Portion Theatralik genau das richtige Flair ein, was es braucht, um aus der Masse der vielen anderen Gruppen heraus zu stechen.

Nun gibt es viele Bands in dieser mittlerweile riesigen Metalcore / Death Metal / Thrash Metal Allerlei-Kiste und es ist schwer, darin einigermaßen den Überblick zu behalten. Umso mehr freut es einen dann, wenn das Gehörte für eine Weile im Kopf hängen bleibt und man am Ende zu dem Entschluss kommt, auf jeden Fall die Repeat-Taste zu drücken. Als Anspieltipp wäre hier der Opener 'Vengeance' eine gute Wahl, denn der Titel zeigt bereits eindrucksvoll, wohin die Reise in der folgenden Dreiviertelstunde geht. Das Gleiche gilt auch für 'Black Crowned Enemy', ein sauberer Doppelpack zu Beginn ist schon die halbe Miete. Es gibt praktisch keine Ausfälle, das komplette Album besticht einerseits durch Abwechslung und andererseits durch seine dennoch homogene Struktur. Die fünf Musiker von SCORGED verstehen also ihr Handwerk und liefern sauber ab.