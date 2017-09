Welcome back!

Glücklicherweise hat SCREAMFEEDER die bisherigen Trennungsversuche nicht mit aller Konsequenz durchgezogen. Nach stolzen 25 Jahren ist die Band immer noch quicklebendig und auch motiviert, ihre Karriere mit weiteren Highlights zu krönen. Eines davon ist definitiv auch der neue Silberling "Pop Guilt", der die Australier in bester Verfassung zeigt, mal wieder einen satten Stoß wunderschöner Melodien liefert und darüber hinaus auch nicht zwingend mit dem Mainstream-Schiff mitschwimmt. SCREAMFEEDER hat auch nach zweieinhalb Dekaden noch eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie Independent-Songs mit leichter Popnuance funktionieren. Und dankenswerterweise demonstriert die Band ihre Vision auf "Pop Guilt" gleich in 15 kleinen Episoden.



Dass die Band dabei immerhin 14(!) Jahre pausiert hat und die Studiobesuche sich in den letzten Jahren nur noch zu Compilation-Zwecken ereigneten, merkt man dem frischen Material überhaupt nicht an. SCREAMFEEDER agiert einmal mehr ziemlich souverän und selbstsicher, hat genügend experimentellen Stoff an Bord, kann sich derweil aber vor allem auf die vielen Melodien verlassen, die selbst den unkonventionelleren Stoff von "Pop Guilt" relativ leicht zugänglich macht. Der Wechselgesang ist eine weitere schlagkräftige Waffe, die von den Australiern gerne und häufig genutzt wird, um die einzelnen Stimmungen noch deutlicher zu betonen. Und zwischen äußerst lockeren Indie-Rock-Nummern, emotionalen Semi-Balladen und beschwingten Popsongs ist auf dem Stimmungsbarometer tatsächlich eine Menge los, ohne dass sich die Band zu sehr von ihrer eigenen stilistischen Mitte entfernen muss. Letztendlich macht es einfach richtig Spaß, SCREAMFEEDER wieder bei der Arbeit zu belauschen und die Truppe nach so langer Zeit wieder empfangen zu dürfen. "Pop Guilt" klingt ganz so, als wäre die Band niemals verschollen gewesen und entwickelt sich in Windeseile zu einem der besten Releases im Pop/Rock-Grenzbereich 2017. Das mag man zwar erhofft, aber angesichts der jüngeren Geschichte dieser Combo nicht zwingend erwartet haben!



Anspieltipps: Alone In A Crowd, Karen Trust Me, All Over It Again