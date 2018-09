Our New Narrative Of Hate

Hasserfüllte Erzählungen

Der Brückenschlag zwischen dreckigem Gitrarrenrock der Marke Zakk Wylde und thrashigen Ausflügen in den Sektor von MACHINE HEAD ist im Grunde genommen kein großes Experiment. Und auch klassische Metal-Bands mit vereinzelten Abweichungen im Sinne des PANTERA-Grooves hat man in der Vergangenheit zuhauf erlebt. Was SCREAMING BEAST diesen Bands allerdings in vielen Fällen voraus hat, sind coole Chorus-Arrangements, treffsichere Hooks und eine gute Balance aus Aggression und Epik. Gerade in den Midtempo-Nummern im Zentrum des Albums ist die Kombination aus strikter Heaviness und dennoch ausladenden Arrangements ziemlich treffsicher. Und auch bei den melodischen Parts gibt es nix zu meckern, weil hier nicht beliebig fremd zitiert wird.

Leider jedoch können die Jungs aus Manchester diese ganzen positiven Attribute nicht in allen Songs ihres neuen Albums verwerten. Denn hin und wieder verliert das Quintett die Orientierung, lässt sich leichtfertig vom Kurs abbringen und geht mit den punkigen Strukturen der wenigen Uptempo-Stücke von "Our New Narrative Of Hate" durch. Es sind diese seltenen Momente, in denen die Brachialität etwas plump herüberkommt und nicht so sehr fesselt wie die einprägsameren Songs. Den Gesamteindruck kann dies aber nur minimal trüben, da die Briten eine Menge Energie investieren, gerne auch mal etwas rotziger zur Sache kommen und besagte Melodien in den meisten Songs wirklich sitzen. Ein paar gezielte Nachhilfestunden sollten aber reichen, um SCREAMING BEAST ganz locker in den Fokus der Plattenfirmen zu rücken. Dieses Album ist jedenfalls ein sehr guter Anfang!

Anspieltipps: Giving Into Fear, Lost And Betrayed