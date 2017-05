Neuauflage des kultigen Demos

Yes, diese Band hat es verstanden: Ein satter Schuss Selbstironie, eine Menge Humor, noch mehr Spaß und schließlich eine dennoch sehr zielstrebige, aggressive Performance - das erste SCUMRIPPER-Demo war im vorletzten Jahr schon ein kleiner Hit im Underground. Ganze zwei Jahre hat es allerdings gedauert, bis sich endlich mal eine Plattenfirma erbarmt hat, das Teil offiziell zu pressen. Und wie sollte es auch anders sein: Hells Headbangers hat das Rennen um diese verrückten jungen Finne gemacht.

Die nun neu aufgelegte 7" sollten jeden, aber auch wirklich jeden Liebhaber des Old-School-Thrsh sofort in ihren Bann ziehen. Die Band ist so ungestüm unterwegs wie seinerzeit EXODUS, verfolgt den punkigen Ansatz der ganz alten KREATOR-Scheiben, liebt offenkundig auch die ersten Gehversuche aus dem Hause METALLICA, will am Ende aber nicht verleugnen, dass die ersten Black-Metal-Geräusche ebenfalls gespeichert sind. CELTIC FROST und POSSESSED sind diesen Nordmänenern definitiv bekannt, das kann man jeder der fünf Kompositionen ('Run To The Pills' ist lediglich eine Zwischensequenz) von "Scumripper" entnehmen.

Dass am Ende noch ein feiner MOTÖRHEAD-Groove eingebaut wurde, ein bisschen Old-School-Galopp die erste Hälfte kennzeichnet, während sich im hinteren Abteil der räudige Punk seinen Weg bahnt, macht die Scheibe noch einmal sympathischer. Bleibt nur noch ein einziges, aber doch nicht unwichtiges problem: "Scumripper" wurde nur in einer sehr begrenzten Auflage gepresst, die inzwischen schon vergriffen sein dürfte. Sollte dies so sein, ist der digitale Release zwar erst einmal ein schwaches Trostpflaster, das musikalisch aber dennoch jede Wunde heilen wird. Und das in gerade mal elf Minuten...

Anspieltipps: Shit Needle Crown, Scumripper, Gutteer Heights