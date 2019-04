Eine der besten Speed-Metal-Scheiben der letzten Dekade.

41 Minuten - so lange läuft "Fallout Rituals", der neueste Langspieler von SEAX. Das wirkt wie eine ziemlich lange Zeitspanne für eine Speed-Metal-Scheibe, aber die Zeit vergeht wie im Flug, denn es handelt sich bei diesem Album um ein kurzweiliges Vergnügen. Einzig das zu lange Intro lässt kurzfristig auf die Uhr schauen, sonst kommt hier aber definitiv keine Langeweile auf. Runde vier mit den Jungs aus Massachusetts sorgt für gute Laune und bietet genaue die Sorte Speed Metal, die Freunde von AGENT STEEL verehren. Also den echten, besten, melodischsten, schnellsten und aggressiven Speed Metal, ohne Euro-Metal-Anleihen, aber auch ohne (zu) thrashige oder schwarze Elemente. Flotte Hymnen wie der (Post-Intro-)Opener 'Rituals' bieten alles - irre hohe Vocals von Carmine Blades, rasend schnelle, absolut maideneske Gitarrenlinien mit wunderbaren Melodien, Schlagzeugspiel am ständigen Anschlag (Drummer Derek Jay ist mittlerweile auch bei RAVAGE aktiv) und einen Bass, der einfach nur voll auf die Zwölf geht.

Formvollendet wird diese erstklassige Veröffentlichung von einem wunderbaren Coverartwork. Juanjo Castellano war auch schon für ARCTIC FLAME, DISCREATION, PORTRAIT, REVEL IN FLESH, SORCERY oder VOMITORY aktiv, sowie für die halbe spanische Death-Metal-Szene. Ich liebe es, wenn ein Coverkünstler einen wiedererkennbaren Stil hat und trotzdem enorm abwechslungsreich agiert, und deshalb passt das Artwork in seine Gallerie hervorragend hinein. Und zur Musik passt es wenig überraschend auch.

Ansonsten gibt es natürlich auch bei diesem Album eine gewisse Neigung dazu, dass die Tracks sich irgendwo ein Stück ähneln. Das Genre Speed Metal, gerade wenn es so verbohrt traditionell heruntergezockt wird, ist halt nun mal recht eng gesteckt. Allerdings machen die Amis in diesen Möglichkeiten etliches richtig, haben einfach Songs auf der Kette, die schnell ins Ohr gehen und Spaß machen.

Ich bin jedenfalls richtig gut gelaunt, wenn die Nummern laufen, und habe definitiv vor, das Album ins Regal zu stellen. Denn so guten Speed Metal habe ich in der letzten Dekade wohl nur von den Italienern von ASGARD gehört. Unbegrenzte Empfehlung für alle Genre-Fans. Ach ja, und alle die jetzt auf die Klasse von VULTURE und Co. verweisen - diese Truppen steckt SEAX mal locker in die Tasche.

Anspieltipps: Killed By Speed, Feed The Reaper.